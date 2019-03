KHN Den Haag en Horeca Academie sluiten samenwerkingsovereenkomst

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Horeca Academie in Den Haag hebben een overeenkomst gesloten om samen opleidingen te verzorgen. Bart Hogenboom, voorzitter van KHN regio Zuid-Holland Noord en Antoine Defesche, directeur van de Horeca Academie, ondertekenden een overeenkomst om dit jaar gezamenlijk een opleiding tot leermeester en een training in leidinggeven aan te bieden. Een belangrijke aanvulling op het horecaonderwijs!

KHN biedt in de regio Zuid-Holland Noord al jaren verschillende horecatrainingen aan. Horecaondernemers kunnen met deze trainingen hun eigen kennis en die van hun medewerkers op verschillende horecagebieden vergroten. Door de samenwerking met de Horeca Academie wordt het aanbod van opleidingen en trainingen verder uitgebreid. Een goede zaak.

Horeca Academie is goede aanvulling

Het aanbod van de Horeca Academie is een goede aanvulling op het onderwijslandschap voor de horeca. Bart Hogenboom, voorzitter KHN regio Zuid-Holland Noord: “De opleidingen zijn kleinschalig en praktijkgericht en daarom ook interessant voor een oudere doelgroep. Dus voor mensen die verder willen groeien in hun horeca-loopbaan en ook voor mensen die het roer om willen gooien naar een baan in de horeca. Bij de opleidingen en trainingen van de Horeca Academie is er veel persoonlijke aandacht van de trainers en docenten, die voornamelijk horecaprofessionals zijn uit de praktijk. De combinatie van e-learning en fysieke lessen, maken deze opleidingen uniek.” KHN en de Horeca Academie starten dit jaar met twee opleidingen:

Een 3-daagse opleiding tot leermeester en een 2-daagse training in Professioneel Leidinggeven.

Foto: Nick van den Dungen