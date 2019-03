Verbinding & Samenwerking

Op 16 en 17 mei is de 11e editie van de Nederlandse Boominfodag. Hét landelijke evenement over BOMEN & GROENE INFRASTRUCTUUR waar wetenschappelijke en praktische kennis samenkomen. We verbinden in deze vernieuwde editie de jarenlange expertise van Jan-Willem de Groot aan de netwerken van Stadswerk, Branchevereniging VHG en Research Fellow Urban Forestry van de TU Delft. En dat doen we samen met gastgemeente Apeldoorn, dé Europese Bomenstad 2018.

Lezingen en workshops uit binnen- en buitenland

Twee dagen lang komen groene vakgenoten uit binnen- en buitenland samen om de laatste wetenschappelijke inzichten en ervaringen over onder andere i-Tree, assetmanagement, bomenbeleid, ziekten & plagen, technologie en juridische vraagstukken te delen. Daarnaast kunnen bezoekers getuige zijn van de Nederlandse Klimkampioenschappen en deelnemen aan door de gemeente Apeldoorn, georganiseerde interessante praktijkexcursies. Het inhoudelijke programma vindt plaats in STOOM en VLIJT – op het markante Zwitsalterrein – en in twee tenten in het Verzetstrijderspark. In en rondom de grote tent in het park presenteren diverse bedrijven zichzelf en hun producten. Donderdagavond is er de bekende Boominfodag BBQ. In deze festival-achtige setting verbinden we de netwerken van Stadswerk, VHG en Research Fellow Urban Forestry om groene kennis te bundelen en delen. Het complete programma is te vinden op de website. Deelnemers die zich voor 15 april aanmelden, ontvangen 20% korting op de entree.

foto: Rob Voss