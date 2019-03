John Deere Power Products viert een mijlpaal

John Deere heeft onlangs een mijlpaal behaald met het voltooien van de vijf miljoenste zitmaaier die in de Power Products Factory in Greeneville, Tennessee gebouwd is.Oorspronkelijk opgericht als een kleine satelliet fabriek is de Power Product Factory nu de fabriek met het grootste volume van John Deere. Het is verantwoordelijk voor de productie van veel van de iconische groene grasmaaiers. De faciliteit werd opgericht in 1988 en vierde haar 30e verjaardag in juli vorig jaar. “De productie van de vijf miljoenste machine is een belangrijke mijlpaal voor het Power Products team, John Deere en onze trouwe klanten,” zei Factory Manager Jeff Hollett. “We zijn enorm trots op datgene dat we hier hebben gebouwd, vijf miljoen machines.” Momenteel produceert de Power Products faciliteit de John Deere 100-Series small ride-on modellen, bij sommige modellen kun je zelfs de olie verversen in 30 seconden. Ook de S240 gazon trekker, Z300, Z500 serie en ZTrack Zero-Turn maaiers komen uit deze fabriek. “De productie van 5.000.000 eenheden zet echt in perspectief waar we hier dagelijks mee bezig zijn,”zei Hollet. “ Het is meer dan alleen het produceren van machines die helpen om het gazon te onderhouden. Het gaat over onze tomeloze inzet voor kwaliteit en integriteit. Dit is de enige manier waarop we in staat waren om deze mijlpaal te bereiken, dit is een bewijs van het lange termijn succes van John Deere Power Products.” Klik hier voor informatie.