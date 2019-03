Huttopia introduceert een nieuwe kijk op natuurcampings en glamping

Met veel vrije natuur, een breed assortiment zelf ontwikkelde tenten en chalets, én een goed doordachte visie waarin onder meer vrijheid en buitenleven centraal staan, presenteert de Franse organisatie Huttopia een nieuwe kijk op campings en verblijfsaccommodatie. Deze visie sluit aan op de groeiende outdoor markt, de behoefte aan wifi-loze dagen en de populariteit van glamping. Huttopia telt op dit moment 37 eigen locaties in Frankrijk en 3 in Noord-Amerika.

Huttopia brengt kamperen terug naar de essentie, dit betekent vrijheid, natuur, buitenleven, maar met het comfort van deze tijd. In tegenstelling tot andere campings en vakantieparken geeft Huttopia haar gasten veel ruimte. Geïnspireerd door de ‘campgrounds’ in Noord-Amerika verblijven de gasten altijd op een locatie midden in de natuur en hebben veel groen rondom hun tent, chalet of kampeerplaats. Elke Huttopia Village of Camping heeft een zwembad en een activiteitenprogramma.

Canvas & Hout

In eigen beheer ontwikkelt de organisatie verschillende tenten en chalets met inspirerende namen als de ‘Trappeur’, ‘’Bonaventure’ en ‘de Cahutte’. De variatie is groot, van stevige safaritenten tot houten chalets. De grootte en inrichting loopt uiteen van een knusse tweepersoons tent met een comfortabel bed tot een blokhut met volledig ingerichte keuken, een zithoek, houtkachel en verschillende slaapkamers. Het type ‘Cahutte’ biedt ‘the best of both worlds’ en combineert het comfort van een blokhut met de slaapervaring van een tent. De Huttopia-accommodatie past in het natuurlijke landschap. Altijd vrijstaand, geen strakke rijtjes of directe buren.

Ontdekken en aandacht voor elkaar

Huttopia onderscheidt zich in de markt niet alleen door de ruimte en natuur. ‘Er zijn veel aspecten waarin wij anders zijn’, licht directeur en mede-oprichter Céline Bossanne toe. ‘Als je naar de markt voor campings en vakantieparken kijkt, zie je vooral enorme campings en vakantieclubs met grote zwembaden, veel drukte en lawaai. Dat heeft weinig met het authentieke kamperen te maken. Huttopia is kleinschaliger, met menselijke afmetingen, natuur georiënteerd en heeft de echte kampeer-spirit.’

Verdere groei

Ieder jaar opent Huttopia een aantal nieuwe bestemmingen, dit jaar zijn dat 5 nieuwe locaties in Frankrijk en een in Noord-Amerika. Daarnaast wordt er ook naar andere landen gekeken.

