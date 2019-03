In 1989 werd besloten om een caravanclub voor 50+ caravanbezitters op te richten. De initiatiefnemers waren J. van Alphen, G. Horsman, R. Mol, H. Durlinger, G. Bos en P. Sampers. Zij noemden de club “ Nederlandse Senioren Caravanclub (NSC) De Dissel”. 30 jaar ‘Caravanclub De Dissel’, dat laat je niet ongemerkt voorbij gaan. In het voorjaar van 2019 komen 80 of meer equipes met hun caravan bijeen op een camping in Heerde. Er is een uitgebreid weekprogramma en een feestelijke bijeenkomst voor alle bijna 400 leden op woensdag 10 april. De bijeenkomsten van ‘Caravanclub De Dissel’ zijn altijd bijzonder. Veel leden kennen elkaar door reizen die zij samen hebben gemaakt, in heel Europa, maar ook in Nederland. De goede sfeer tijdens de reizen heeft ongetwijfeld te maken met de gedeelde verantwoordelijkheid die alle deelnemers hebben voor het doen slagen van een caravanreis. Dit maakt Caravanclub De Dissel ‘speciaal’. Dat de reisleider geen vergoeding ontvangt, maar het werk uit pure passie doet, zegt ook veel. Door het vrijwillige karakter blijft de reissom laag. Mooi meegenomen, maar belangrijker is het plezier en het genieten tijdens een clubreis. Naast een uitgebreid aanbod aan reizen, ontvangen 200 equipes regelmatig een nieuwsbrief met clubnieuws en interessante artikelen over het kamperen. Klik hier voor informatie.