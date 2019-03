Tukkers delen 13 leefwijzen voor meer geluk

Nederlanders zijn altijd druk. Ze rennen van afspraak naar afspraak en van deadline naar deadline. Dat gehaast leven leidt tot een chronisch tekort aan tijd. ‘Namens alle Tukkers – Geluk in ’n Tuk’ is de Twentse versie van een zelfhulpboek. Een Twentse gids in – zoals ze dat in de Randstad noemen – people skills en time management. Tukkers André Manuel (Cabaretier en muzikant) en Harry Nijhuis (wethouder en streektaalconsulent) zetten de Twentse mentaliteit en taal in om de lezer kennis te laten maken met de streek én om de Nederlander weer te leren hoe het leven eigenlijk bedoeld is. Cartoonist (o.a. het Parool) Hein de Kort versterkt het geheel met illustraties vanuit zijn westerse blik. Vanaf 15 maart 2019 is via o.a. bol.com het boekje ‘Namens alle Tukkers – Geluk in ’n Tuk’ te koop.

Tijdsbestedingsonderzoek Sociaal en Cultureel Planbureau

Uit het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO, 2018) van het Sociaal en Cultureel Planbureau is gekeken naar de manier waarop bijna 2.000 Nederlanders hun tijd indelen. In het onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘verplichte’ tijd, ‘persoonlijke’ tijd en vrije tijd. Aan verplichte taken zoals werk en zorgtaken werd wekelijks ongeveer dezelfde tijd besteed als in 2006. Wel is de manier waarop veranderd: hoewel de hoeveelheid activiteiten op één dag gemiddeld hetzelfde is gebleven, wordt multitasking meer ingezet. Daarbij voelen mensen zich drukker.

‘Namens alle Tukkers’

Op precies die onderdelen speelt ‘Namens alle Tukkers’ in. In het boekje valt te lezen hoe drukte en hectiek en een overvolle to-do-list van oppervlakkigheden het geluk soms aardig in de weg kunnen staan. Een gehaast leven leidt tot een chronisch tekort aan tijd. En tijd is een essentieel onderdeel voor een gelukkig leven. In Twente doen ze dat anders, volgens de schrijvers. Daar laten ze zich niet opjagen. Weten ze dat je de tijd moeten nemen voor de dingen die echt belangrijk zijn. Dingen waar je echt gelukkig van wordt. Aan de hand van 13 leefwijzen delen de Tukkers dit graag met de rest van Nederland.

Trots op mentaliteit en taal

Met een duidelijke visie op thema’s als de liefde, tradities, trots en ondernemerschap helpen de Twentse leefwijzen mensen op weg naar een leven waarin je meer tijd overhoudt voor dingen die er écht toe doen en dus bewuster kunt genieten. Door het lezen van de columns van André Manuel krijg je een beter beeld van de toepassing van het onderwerp door de Tukker. Hoe gaan ze bijvoorbeeld in Twente om met de liefde? Hein de Kort heeft bij ieder thema passende cartoons gemaakt die de lezer confronteert met een situatie hoe je reageert als je geen tijd hebt. Spreuken van Harry Nijhuis laten de lezer kennismaken van de Twentse taal, dat sinds 2018 een officiële taal is. Iets waar de Tukkers trots op zijn. Lees en bekijk de 13 leefwijzen uit Twente op www.tukkers.nl.

