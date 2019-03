CampSolutions en Room45 bundelen krachten

Evenementen, festivals en toernooien bieden hun bezoekers steeds meer keuze in overnachtingen. De totaalbeleving maakt een evenement compleet. CampSolutions, een belangrijke Europese partner die o.a. Lowlands, Concert At SEA Tomorrowland van slaapaccommodaties voorziet, is daarom een nauwe samenwerking aangegaan met Room45, onderdeel van UNIT45. Deze Europese marktleider op het gebied van 45ft containers, ontwerpt en bouwt onder andere luxe ‘pop-uphotels’, voorzien van onder andere privé-badkamer, tv, airco en wifi.

Niet iedere festivalganger wordt enthousiast van het slapen in een tent na een avond zingen, springen en feesten. Zeker nu muziek-, sport-, cultuur- en businessevenementen door middel van foodtrucks, kluisjes en silent disco’s een onvergetelijke ervaring aanbieden, beschouwt CampSolutions ook de luxere slaapaccommodaties als een ‘must’.

Luxe

Met de faciliteiten van het pop-uphotel kunnen de organisatoren veel bezoekers een luxe ervaring aanbieden. Zo is het mogelijk om meerdere verdiepingen te creëren, is het hotel op elke locatie gedurende alle seizoenen inzetbaar en is de kamer voorzien van douche, airco, comfortabele bedden, tv, wifi, opbergruimte, oplaadpunten, kluisjes en een brandmelder. Met de capaciteit van 80 kamers voor maximaal 240 gasten per pop-uphotel en de mogelijkheid om slechts een hoteldeel te huren, kunnen zowel grote als kleine muziek-, sport-, cultuur- en businessevenementen de bezoeker van luxe voorzien.

Toonzetter

Met de overname van G3 Presents afgelopen jaar, is het familiebedrijf CampSolutions de belangrijkste Europese partner voor tijdelijke (slaap)accommodaties. Door de samenwerking aan te gaan met Room45, zetten zij de toon in het Europese overnachtingslandschap. Wouter Leuven, eigenaar van CampSolutions: “Samen met onze klanten en medewerkers zoeken we naar innovatieve concepten en producten. De samenwerking met Room45 sluit aan bij onze belofte ‘creating spaces of memories’ en overtreft zo de verwachtingen van de bezoeker.” Klik hier voor informatie.