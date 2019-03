Mee het water op tijdens Meevaarweekend 2019

Het sporten en recreëren op het water is voor iedereen, maar helaas vindt een groot deel van de Nederlandse bevolking nog geen toegang tot het water. Om het plezier van het water te delen met meer mensen en om te laten zien wat het water allemaal te bieden heeft, initiëren HISWA Vereniging en het Watersportverbond op 15 & 16 juni het Meevaarweekend. Tijdens het Meevaarweekend kun je eenvoudig kennismaken met watersport en -recreatie. Door heel Nederland vinden er activiteiten op en rond het water plaats. Bovendien is het een leuke dag uit voor jong en oud. Vol beweging en sociale aangelegenheden. HISWA Vereniging en het Watersportverbond roepen samen met andere partners alle watersporters, watersportondernemers en watersportverenigingen op om iemand die nog nooit het water op is geweest mee te nemen in hun wereld. En alle mensen die nog nooit hebben gevaren zijn welkom.

Watersporters zijn de beste ambassadeurs

“Het water op en proeven van het varen. Nieuwe mensen ontmoeten en gebieden verkennen. Gezelligheid en ontspanning ervaren. Dat is waar het om gaat,” vertelt Tessa den Hartog, campagneleider van Welkom op het water (de campagne achter het Meevaarweekend). “Wij vragen watersporters om tijdens dit weekend op te staan als ambassadeur om samen met ons watersport en -recreatie op de plek te zetten die het verdient. Nederland is een waterland en het water is voor iedereen toegankelijk.”

Meevaren

Wil je als watersporter meedoen, maar heb je geen hele dag de tijd? Een uurtje op het water is al voldoende. Want jij weet als geen ander dat even op het water zijn al een heerlijk vakantiegevoel geeft. Meld jouw deelname aan via www.meevaarweekend.nl.