Jubileumjaar camping Drentsheerlijk beloond met Zoover Gold Award

Zoover Gold Award 2017 in 10e jaar minicamping Drentsheerlijk in Geesbrug

Aan het begin van het 10e jaar van camping Drentsheerlijk ontvangen Winnifred en Martin, de trotse jubilerende eigenaren, de toekenning van een Zoover Gold Award 2017. Zoals ieder jaar beoordeelt de Nederlandse Zoover organisatie de kwaliteit en de gasttevredenheid van alle campings in Nederland en kent hierop gebaseerd een aantal prijzen toe. De Zoover Gold Award heeft hierbij de hoogste status. “En dat in ons jubileumjaar! We hebben er lang over gedacht of we daar nu iets mee moesten doen of dat dit toch heel gewoon is. Maar 10 jaar camping Drentsheerlijk en dan zo’n mooie prijs van Zoover, en nog wel de Gold Award, dat vraagt in ieder geval om champagne.”, zegt Winnifred Grootscholten, eigenaar camping Drentsheerlijk. “Zo’n 10 jaar geleden begonnen wij met ons gezin aan ons eigen Drentse avontuur, komende vanuit de drukke Randstad en dan in het mooie Drentse land met z’n allen een minicamping runnen. Geen moment spijt of heimwee en ik raad het iedereen aan. Kijk verder dan je neus lang is en ontdek Nederland en vooral: ontdek Drenthe.”, zegt Martin Meerman mede-eigenaar en echtgenoot van Winnifred. Minicamping Drentsheerlijk is een zeer ruim opgezette, parkachtige camping in Geesbrug voor jonge gezinnen en actieve ouderen. Omgeven door de prachtige natuur van Drenthe en met vele wandel- en fietsroutes is dit dé ideale plek om ontspannen vakantie te vieren in eigen land. Nederland en met name Drenthe is zoveel mooier en heeft zoveel meer te bieden dan de meeste Nederlanders denken – laat u eens Drentsheerlijk verrassen.

Meer informatie is beschikbaar op www.drentsheerlijk.nl