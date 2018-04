K3 deze zomer bij familiefestival Wortelpop

Op donderdag 2 augustus vindt de derde editie plaats van Wortelpop. De organisatie pakt dit jaar flink uit met onder andere K3. Op het recreatieterrein van Vakantiepark Beerze Bulten treden de gehele dag verschillende artiesten op, zijn er talloze familieactiviteiten en is er een gevarieerd aanbod van Foodtrucks. Uiteraard ontbreekt ook dit jaar een kinderboerderij niet. Kortom, vermaak voor jong en oud.De organisatie van het festival zal in de aanloop naar het festival meer artiesten en optredens bekendmaken. Onlangs werd Samantha Steenwijk, bekend van The Voice of Holland, al gepresenteerd. Nu is bekend gemaakt dat ook K3 zal optreden tijdens de derde editie van het succesvolle familiefestival Wortelpop, maar ze hebben nog meer in petto!

Oorsprong Wortelpop

Wortelpop is een familiefestival dat volledig in het teken staat van muziek, entertainment, vermaak en gezelligheid. In 2010 is Beerze Bulten begonnen met een jaarlijks terugkerend benefietconcert bij Vakantiepark Beerze Bulten. Door de capaciteit en toenemende populariteit van het benefietconcert is in 2016 besloten een familiefestival te organiseren op het recreatieterrein van Beerze Bulten. Door de ruimte op dit terrein zijn er meer mogelijkheden voor een breder en gevarieerder aanbod van eten & drinken, muziek en entertainment. De organisatie van het festival is in handen van kinderboekenschrijver/theatermaker Mark Haayema en een team van Vakantiepark Beerze Bulten. Klik hier voor informatie.