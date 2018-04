Nieuw bestuur voor Green Deal Groene Daken

Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken heeft een nieuw bestuur. Egbert Roozen, directeur van branchevereniging VHG en aanjager van groen in bebouwd en onbebouwd gebied ontfermt zich als voorzitter en tijdelijk penningmeester over de activiteiten van de Green Deal. Kasper Spaan, adviseur en programmamanager bij Waternet en behartiger van klimaatadaptatie bij Rainproof zet zich in als secretaris voor de stichting. Onder hun leiding zal de Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken zich ook in 2018 en 2019 inzetten voor meer en betere groene daken.

“Ik beschouw het als onze missie om een grote vlucht te geven aan de toepassing van groene daken in Nederland. Als we het hebben over duurzaamheid zou ik graag zien dat natuurlijk groen onlosmakelijk met dit begrip verbonden is, en groene oplossingen nog veel meer worden toegepast. Groene daklandschappen maken onze omgeving prettiger, leefbaarder en bruikbaar naar de toekomst toe.” – Egbert Roozen, directeur VHG Ondernemers in het groen, voorzitter Green Deal Groene Daken. Groene daken bieden allerlei voordelen. De beplanting op groene daken verkoelt gebouwen, haalt schadelijk fijn stof uit de lucht, houdt regenwater vast, vermindert hittestress in de omgeving en vergroot de biodiversiteit. Een begroeid dak biedt bovendien extra ruimte voor bijvoorbeeld een terras of een dakmoestuin. Ze gaan daarnaast ruim twee keer zo lang mee als gewone zwarte daken, wat goed is voor zowel de portemonnee als het milieu.

“We staan voor een grote opgave bestaande gebouwen te revitaliseren en veel nieuwe gebouwen, voornamelijk via inbreiding, te realiseren. Klimaatverandering dwingt ons om bewust maatregelen te nemen. Groen-blauwe daken houden water langer vast en beperken de gevolgen van langdurige hitte door verdamping van water.” – Kasper Spaan, Programmamanager Waternet en Amsterdam Rainproof, secretaris Green Deal Groene Daken.

Bedrijven en overheden die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid, lopen soms tegen beperkingen aan. In landelijke Green Deals werken ze samen met de Rijksoverheid aan oplossingen. In 2014 nam Leven op Daken het initiatief voor de Green Deal Groene Daken om het maatschappelijk verdienmodel van groene daken samen met andere belanghebbenden te ontwikkelen. Ruim veertig bouwpartijen, hoveniers, gemeentes, waterschappen, Rijksoverheid en kennisinstellingen werken samen in zeven werksporen, zoals het vergroenen van belastingen, facts & values en waardering in gebouwlabels. Zij hebben allemaal baat bij meer en betere groene daken en hebben daarom de handen ineen geslagen om zo samen de duurzame voordelen op te schalen. De partners delen hun kennis, doen onderzoek en agenderen aanpassing van wetten en regels waar nodig. Dat levert veel informatie op en helpt duurzame ondernemers en de maatschappij verder.

In oktober tekenden nog zes nieuwe partners voor de Green Deal. Onder de hoede van Egbert Roozen en Kasper Spaan en de bredere opdrachtgeversraad zal de Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken zich de komende periode ontwikkelen tot een nationaal platform voor het stimuleren van multifunctioneel gebruik van het Nederlandse daken. Er is nog een groot aantal hectares daklandschap te ontginnen. Klik hier voor meer informatie.