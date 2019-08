Kampeerbestemmingen: de groeiers en dalers van deze zomer

Nederlandse kampeerders wijken tijdens hun zomervakantie steeds vaker af van de traditionele routes. Van de duizenden huurders die deze zomer via deelplatform Camptoo in een camper of caravan op pad gingen, zeiden twee keer zoveel mensen als vorig jaar naar Slovenië te gaan.

Ook Oostenrijk en Denemarken horen steeds meer thuis in het rijtje zomerse kampeerbestemmingen. Het aantal kampeerders dat die landen bezochten, groeide ten opzichte van vorig jaar met respectievelijk 34 en 15 procent. Martijn Peeters, oprichter van Camptoo: ‘Dichter bij huis kamperen gebeurt steeds vaker. Niet meer dagenlang rijden, maar even snel de natuur in. En dat kan overal rondom Nederland.’

Een land dat het deze zomer een stuk minder goed doet als kampeerbestemming is Zwitserland, notabene de buren van Oostenrijk. Het aantal huurders dat dit jaar hun pijlen op het Alpenland richtte, daalde met maar liefst 52 procent. ‘Zeker weten we het niet, maar het prijsniveau in Zwitserland, dat niet helemaal lekker aansluit bij het concept van kamperen, zou een goede reden kunnen zijn om liever bij de buren te kamperen.’

Het meest populair als vakantiebestemming in de zomermaanden blijven de landen Nederland (goed voor 31,63 procent van het totaal aantal boekingen), Frankrijk (19,97 procent) en Duitsland (10,52 procent). Opmerkelijk is wel dat Frankrijk wel 16 procent inlevert ten opzichte van vorig jaar.

Binnen Nederland komen de provincies Gelderland en Zeeland uit de bus als populairste zomerbestemmingen. Van de meer dan 1600 vakantiegangers die een binnenlandse reisbestemming opgaven bij hun boeking, gaf respectievelijk 24,29 procent en 13,47 procent aan naar deze provincies te gaan. Opvallend is de groeiende interesse in Zuid-Holland en Flevoland, die groeiden ten opzichte van vorige zomer respectievelijk met 219 en 135 procent. ‘Met kilometers kustlijn zijn Zeeland en Zuid-Holland natuurlijk ideale plekken om de warme zomerweken door te brengen, naar Gelderland en Flevoland zien we in de zomer vooral veel festivalgangers vertrekken.’ Klik hier voor informatie.