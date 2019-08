Boertje van Elfstedentocht: Elfdorpentocht

De Elfstedenroute is de populairste fietsroute van Nederland, voor duizenden fietstoeristen uit het binnen- en buitenland meestal dé kennismaking met Friesland. Maar zij zien niet de groene, natuurrijke oostkant van de provincie Fryslân met zijn schilderachtige dorpen. En ook niet de prachtige, met Drenthe en Overijssel gedeelde grensstreken. Daarom wordt op de gloednieuwe toeristenkaart van de Friese Wouden, die eind dit jaar bij toerismebureau Friesland Holland verschijnt, een Elfdorpenroute ingetekend. Die leidt je via de nieuwe fietsknooppunten langs alle “must sees” van Oost-Friesland en attendeert je op de verblijfsaccommodaties en eetgelegenheden. “De Elfsteden vormen een bijzonder cultuur-historisch en sportief lint, maar de bos- en weidenrijke oostelijke helft van Friesland, de Friese Wouden, is minstens zo bezienswaardig. Het is een regio met wereldwijd unieke natuur en cultuur, getekend door turfwinning, landbouw, adellijk grootgrondbezit en armoede,” vertelt directeur Albert Hendriks van het bureau voor toerisme Friesland Holland, onder andere organisator van allerlei Elfstedentochten.

“Om Elfstedenfietsers ook naar de Friese Wouden te lokken, kennis te laten maken met de knusse en zeer gevarieerde groene kant van Friesland, ontwikkelt de toeristenorganisatie een Elfdorpenroute, in de stijl van de Elfstedentocht, dus ook met een stempelkaart.”

Giethoorn

De Elfdorpenroute leidt in 2020 de fietser, en later ook de wandelaar, automobilist en motorrijder, langs alle highlights en verborgen schatten. Net als bij de Elfstedentocht op de fiets biedt de reisorganisatie van het bureau voor toerisme in arrangementsverband koffervervoer van hotel naar hotel (of bed and breakfast) en pechhulp aan.

Bijzonder is dat de Friese toerismeorganisatie ook de grensstreken bij haar arrangementen betrekt, zoals Veenhuizen en Frederiksoord (locaties van de als UNESCO Werelderfgoed genomineerde Maatschappij van Weldadigheid) en Giethoorn en Kalenberg in Nationaal Park Weerribben-Wieden. De lengte van de Elfdorpenroute is net als de Elfstedenfietsroute 250 km. Boekers van de arrangementen kunnen kiezen uit etappes van 50 tot 80 km per dag. Fietsers kunnen volgend jaar tussen 1 april en 1 oktober dagelijks starten.

Elf dorpen

De elf dorpen die Friesland Holland heeft geselecteerd op grond van aantrekkelijkheid en beschikbaarheid van overnachtingsaccommodaties in de plaats zelf of in de nabije omgeving zijn: 1. Wolvega (Lindevallei en Natuurpark Rottige Meente); 2. Oranjewoud-Heerenveen (Landgoedpark Oranjewoud, Oranje Nassau in Friesland, Museum Belvédère en Museum Heerenveen); 3. Beetsterzwaag (adellijk dorp, Tropische Kas); 4. Earnewâld (centrum Nationaal Park De Alde Feanen, rondvaarten); 5. Veenklooster (brinkdorp in Noardlike Fryske Wâlden, Museum Fogelsanghstate); 6. Bakkeveen (heidevelden, bossen, vennen en zandverstuiving in natuurgebied Mandefjild); 7. Appelscha (Bezoekerscentrum Nationaal Park Drents-Friese Wold, Turfroute, klimpark); 8. Oldeberkoop (kunstdorp); 9. Frederiksoord (Centrum Koloniën van Weldadigheid, aanstaand UNESCO Werelderfgoed, Museum De Proefkolonie in bezoekerscentrum Huis van Weldadigheid); 10. Giethoorn (grachtendorp in Nationaal Park Weerribben-Wieden) en 11. Kalenberg (Nationaal Park Weerribben-Wieden).

De fietsroute slingert via nieuwe fietsknooppunten langs tientallen tussenliggende romantische dorpjes, bezienswaardigheden en aanbieders van streekproducten. Klik hier voor informatie.