Hof van Salland behaalt weer de top 10 beste vakantieparken van Nederland

Reviewplatform Zoover zocht uit welke 10 vakantieparken in Nederland het afgelopen jaar het beste zijn beoordeeld. Hof van Salland scoort een gemiddeld waarderingscijfer van een 9.63 op Zoover. Daarmee behaalt dit luxe villapark in Hellendoorn een tweede plek in de top 10 beste vakantieparken van Nederland. Met dank aan de reviews van de parkgasten heeft Hof van Salland weer een hoge plek behaald. Vorig jaar scoorde Hof van Salland een waarderingscijfer van een een 9.51 en werd daarmee het beste vakantiepark van Nederland.

De top 10 is gebaseerd op reviews die van augustus 2018 tot en met juli 2019 op zoover.nl zijn geplaatst. Hierbij is gekeken naar het gemiddelde waarderingscijfer. Alleen vakantieparken die de afgelopen twaalf maanden minimaal dertig reviews hebben gekregen zijn meegenomen in de analyse. Hof van Salland is onder andere positief beoordeeld op de ligging, de service, de prijs/kwaliteitsverhouding, de kindvriendelijkheid, de activiteiten, de eetgelegenheden, het zwembad, de accommodaties en de hygiëne.

Villapark Hof van Salland

Hof van Salland is niet voor niets beoordeeld met een 9.63 op Zoover. De villa’s bieden namelijk veel luxe en comfort en zijn zeer modern ingericht. Vakantiegangers kunnen hier

terecht voor een ontspannen en luxe weekendje, midweek of weekje weg. De villa’s bieden plaats aan 2 tot 6 personen en ook zijn er luxe vakantiehuizen voor 14 personen aanwezig op het park. Voor extra ontspanning kunnen vakantiegangers kiezen voor de wellness variant van de villa’s en groepsaccommodatie. Rondom de vakantiehuizen treffen de gasten een prachtige natuur, zeeën aan ruimte en veel privacy. De parkfaciliteiten, zoals het restaurant en het buitenzwembad, maken een vakantie bij Hof van Salland helemaal compleet. Klik hier voor informatie.