Ferris importeur Van der Haeghe BV uit Geldermalsen brengt de nieuwe Ferris FW 15 loopmaaier naar GroenTechniek Holland 2019. Ferris staat naast de professionele Zero Turn maaiers met vering op alle 4 de wielen, bekend om zijn professionele loopmaaiers. Voor het seizoen 2020 zal deze lijn machines uitgebreid worden met het nieuwe model: FW 15. Deze Walk Behind maaier heeft een hydrostatische rijaandrijving en een werkbreedte van 81 cm. De professionaliteit straalt af van de machine. Het gelaste maaidek is dikwandig en is uitgerust met een professionele Honda OHV-motor. De maaihoogte is met 1 hendel instelbaar. De zwenkwielen aan de voorzijde zorgen voor een optimale wendbaarheid. Ferris is onderdeel van de Amerikaanse Briggs & Stratton groep en is gespecialiseerd in professionele maaiers. Ferris wordt geïmporteerd door Van der Haeghe BV uit Geldermalsen. Naast Iseki zullen ook de merken Iseki, Simplicity, Snapper, Köppl en Avril op de beurs aanwezig zijn. GroenTechniek Holland vindt plaats op 10-11-12 september 2019 in Biddinghuizen. Van der Haeghe bv is te vinden op stand 4.12 / veld B.