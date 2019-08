The VR Room opent locatie in Amsterdam

Op 1 september 2019 opent The VR Room haar deuren in Amsterdam. Na een succesvolle locatie in Utrecht gaat de eerste Virtual Reality aanbieder van Nederland nu over naar een gloednieuwe vestiging in Amsterdam. The VR Room Amsterdam is gevestigd in Sloterdijk met een oppervlakte van 400 vierkante meter. Naast het Park Inn hotel en Holland Casino West heeft Ven Amsterdam nu met Virtual Reality een nieuwe vorm van entertainment erbij. Het kleurrijke alles-in-één complex vormt dé ultieme plek in Nederland om de meest veelzijdige VR experiences te ervaren.

Alles-in-één

Ineens kon men een scène uit The Matrix naspelen, het Colosseum in Rome bezoeken én samen een bom ontmantelen, dit allemaal door de introductie van VR entertainment. De technologie leende zich voor jong en oud en maakte dit tot een succesvol uitje voor zowel vrienden als familie. De nieuwe vestiging in de hoofdstad combineert alles waarmee The VR Room haar razendsnelle groei mogelijk heeft kunnen maken: een groot aanbod aan veelzijdige experiences; exclusieve licenties; 3vs3 VR Lasergamen; Assassin’s Creed VR Escape Rooms in samenwerking met Ubisoft en Full Motion Racing Simulators. Exclusief bij (partners van) The VR Room kan je sinds vorig jaar een volledig nieuwe manier van lasergamen ervaren. Bij het spelen van VR Lasergamen nemen drie spelers het op tegen drie andere spelers en worden zij uitgerust met een VR headset, een robuust wapen en een speciaal vest, zodat spelers daadwerkelijk de impact voelen als ze worden beschoten. Daarnaast kunnen spelers dekking zoeken achter fysieke torens om interactie met de echte wereld te versterken. Klik hier voor informatie.