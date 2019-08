Vermaak op de camping

Met dit mooie zomerweer is het voor de campings in Nederland ook topdrukte. Om te zorgen voor extra vermaak organiseren de campings diverse festivals, een zeskamp of een zomerkermis. Zo ook in Tuitjenhorn, Rhenen en Groenlo waarbij ze onder andere gebruik maakten van de Reuze Glijbaan Tirol, de Spidertoren en de Draak met bewegende bek.

Spidertoren

Met het huren van deze gigantische Spidertoren is succes verzekerd! Kinderen en volwassenen kunnen op eigen kracht naar boven klimmen, zonder angst te hebben om te vallen. Door een uniek klimsysteem zullen ze nooit ver terug kunnen vallen en heerlijk zacht landen op een bed van elastieken. Deze spider tower heeft een zeer grote omloopsnelheid (aantal kinderen dat tegelijk in de attractie bezig kan zijn). Via een reusachtige opblaasbare glijbaan glijden de deelnemers veilig naar beneden. De spidertoren is een superattractie voor ieder evenement waar veel kinderen zijn; een genot voor de kids zelf en een plezier voor de toeschouwers! Deze enorme klimtoren is ook bijzonder geschikt om in te zetten voor sportdagen of zeskampen. Volwassenen kunnen ook prima naar boven klimmen tussen het spiderweb door. Boven aangekomen kunnen ze weer naar beneden glijden. Klik hier voor informatie.