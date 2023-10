Kampeerder sorteert voor op groene vakantie

Kampeerders vinden duurzaamheid steeds belangrijker bij het plannen van hun vakantie. Bij het kiezen van een kampeerplek houdt inmiddels al bijna de helft (48 procent) rekening met duurzaamheid. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van de ANWB onder 448 kampeerders, dat is uitgevoerd in opdracht van het Duurzaamheidscongres Kampeerbranche, een initiatief van ANWB, BOVAG, HISWA-RECRON, Kampeer & Caravan Industrie, Kampeer & Caravan Jaarbeurs en NKC .

Duurzaamheid leeft onder kampeerders. Dat kun je concluderen als de helft van de kampeerders duurzaamheid meeweegt bij de keuze van een locatie. Bovendien is ook bijna de helft (46 procent) bereid extra te betalen voor een aantoonbaar duurzamere bestemming. Gemiddeld maar liefst 21 procent extra, zo wijst het -onderzoek uit. Opvallend is dat meer mannen (51 procent) dan vrouwen (40 procent) bereid zijn meer te betalen voor de duurzamere keuze.

Afval scheiden

Afval scheiden vindt men veruit het belangrijkste duurzaamheidsaspect voor een camping (door 71 procent genoemd). Hierna volgen zuinig omgaan met water (57 procent) en gebruik maken van zonnepanelen (44 procent). Een vijfde van de respondenten vindt de aanwezigheid van een laadpaal (erg) belangrijk.

Tips en overzicht

De meeste respondenten zouden graag een overzicht zien van alle duurzame maatregelen die een camping neemt. Dit kan in een brochure zijn, via de e-mail of op de website. Een aantal respondenten geeft aan ook een duurzaamheidsscore te willen zien van een onafhankelijke organisatie, om zo de camping te kunnen vergelijken met andere campings.

Verder zou een deel graag tips ontvangen over duurzaam kamperen en daarnaast inzicht krijgen in de kostenverschillen tussen duurzame opties, bijvoorbeeld betaalbare mogelijkheden om een vouwwagen te trekken.

Awards duurzaamheid

Begin van deze maand vond in Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht het Duurzaamheidscongres voor de Kampeerbranche plaats, georganiseerd door ANWB, BOVAG, HISWA-RECRON, Kampeer & Caravan Industrie, Kampeer & Caravan Jaarbeurs en NKC.

Op het congres reikte MKB-voorzitter Jacco Vonhof drie Duurzame Kampeer Awards uit. De winnaars:

Meest duurzame kampeermiddel : TakeOff , een cross-over van een caravan en een vouwwagen, die door het ontwerp dé oplossing is voor de elektrische rijder.

Meest duurzame kampeerplek : Als geheel geëlektrificeerde camping, wist Camping Weltevreden de jury en het publiek te overtuigen met feiten en cijfers dat zij de meest duurzame kampeerplek zijn.

Meest duurzame innovatieconcept: Met het eendaagse event creëert Second Tent Event een plek waar kopers en verkopers van tweedehands tenten samenkomen en de circulariteit bevorderen.

Het Duurzaamheidscongres werd georganiseerd ter gelegenheid van de Kampeer & Caravan Jaarbeurs , die tot en met zondag 8 oktober in Koninklijke Jaarbeurs plaatsvond.

Foto: Second Tent Evnet krijgt duurzaamheidsaward uit handen van Jacco Vonhof.