Tulip Experience Amsterdam verkozen tot ’s werelds ‘Best Hidden Gem’

Gisterenavond heeft Tiqets de zeven winnaars van de zevende editie van haar Remarkable Venue Awards bekendgemaakt. De Nederlandse ‘Tulip Experience Amsterdam’ was in de categorie ‘verborgen juweeltje’ uitgeroepen tot beste ter wereld.

De Remarkable Venue Awards zetten de mooiste en meest bijzondere musea, attracties en activiteiten in de landen Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Spanje, de VAE, het VK en de VS in het zonnetje. Dit jaar dongen maar liefst 229 genomineerden mee in de zeven categorieën Most Remarkable Venue, Best Museum, Best Landmark, Best Family Experience, Best Activity, Most Innovative Venue en Best Hidden Gem. Tulip Experience Amsterdam is de eerste Nederlandse globale winnaar.

Gepassioneerd familiebedrijf

Tulip Experience Amsterdam is dan ook een onmisbare belevenis tijdens een bezoek aan de Bollenstreek. De familie Pennings kweekt al 70 jaar met veel passie tulpenbollen en die kennis delen zij graag met hun bezoekers. Met een unieke combinatie van museum, showtuin en een indoor plukkerij willen zij hun bezoekers graag de magie van de tulp laten ervaren. In het museum leert de bezoeker alles over de geschiedenis en het kwekersproces van de tulp, in de showtuin buiten dompelen zij zich onder in een bloeiende tulpenzee (met 1 miljoen tulpen in 700 soorten!) en na afloop mag de bezoeker zelf een bosje tulpen plukken in de indoor plukkerij.

Tulip Experience Amsterdam heeft daarnaast meerdere kunstexposities, een bioscoop, een coffee-corner met Nederlandse lekkernijen (mét uitzicht op onze showtuin), een streekmarkt waar tulpen souvenirs & lokale producten worden verkocht en nog veel meer. Sylvia Pennings, General Manager of Tulip Experience zegt: “We zijn buitengewoon vereerd om vandaag hier in Sevilla ‘The Best Hidden Gem Global Award’ in ontvangst te mogen nemen. Een kroon op ons harde werk. Als familiebedrijf beschouwen we dit niet alleen als onze overwinning, maar ook als een eerbetoon aan de prachtige Bollenstreek. We zijn Tiqets en iedereen die op ons gestemd heeft ontzettend dankbaar, dat we op deze manier hebben mogen laten zien wat Nederland en de Bollenstreek te bieden heeft!”

Andere winnaars

Most Innovative Venue: Terra – Expo City Dubai

Best Family Experience: Zoomarine Algarve

Best Landmark: Gaudí’s El Capricho in Comillas

Best Museum: Museu Nacional do Azulejo in Lissabon

Best Activity: Gondelvaart met live commentaar in Venetie

Most Remarkable Venue: Spiritus Lightshow in de kerk Clérigos in Porto De volledige lijst van genomineerden en winnaars en meer informatie over de Remarkable Venue Awards, is hier te vinden.

Meer over de Remarkable Venue Awards

De Tiqets Remarkable Venue Awards zijn in het leven geroepen om de beste musea, attracties en activiteiten in de meest bezochte landen over de hele wereld te erkennen en te vieren. De eerste ceremonie van de Remarkable Venue Awards vond plaats in Parijs in 2017 en sindsdien worden musea en attracties in Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Portugal en de Verenigde Arabische Emiraten beloond met de prestigieuze awards. De uitreiking vindt dit jaar plaats tijdens de Tourism Innovation Summit in Sevilla op 18 oktober 2023. De selectie van de winnende locaties in de categorieën Best Museum, Best Family Experience, Most Remarkable Venue, Beste Activiteit en Best Landmark is gebaseerd op meer dan 1,6 miljoen klantbeoordelingen van locaties op Tiqets.com. De categorieën Best Hidden Gem en Most Innovative Venue worden beoordeeld door een deskundige jury.