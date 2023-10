Naam Vacancesoleil blijft bestaan

De curatoren van Vacansoleil hebben een nieuwe eigenaar gevonden voor de failliete touroperator. Het Franse Maeva Campings, onderdeel van reisbureau Pierre & Vacances–Center Parcs Group, neemt de merk- en domeinnaam over samen met een handvol medewerkers.

Vacansoleil vroeg eind september uitstel van betaling aan. De vakantieaanbieder kampte al langere tijd met een hoge schuldenlast. Al voor de coronacrisis leed het bedrijf enkele opeenvolgende jaren verlies, waardoor het extra geld moest aantrekken. Toen de vraag naar campingvakanties tijdens de pandemie vrijwel geheel instortte, groeide die schuldenberg verder. Ook ging de geplande verkoop van Vacansoleils eigen campings in Frankrijk door de pandemie niet door.

Maeva gaat slechts met een klein onderdeel van het bedrijf door. Het neemt niet de organisatie en accomodaties van Vacansoleil over. Daar zoeken de curatoren nog een koper voor. Bij de doorstart behouden acht tot tien Vacansoleil-medewerkers hun baan. Voor het bankroet telde het Eindhovense bedrijf driehonderd werknemers.

Tot het faillissement was het bedrijf in handen van Backers Beheer van Wim Backers, wiens vader Frans in 1969 Vacansoleil oprichtte. In de hoogtijdagen was het familiebedrijf de Europese marktleider voor campingvakanties. Jaarlijks gingen bijna een half miljoen Europeanen op vakantie naar de ruim 550 Vacansoleil-campings verspreid over negentien landen in Europa.

Bron: FD