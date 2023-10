‘Extreem weer beïnvloedt volgende vakantiekeuze’

Van de vakantiegangers die afgelopen zomer hittegolven, bosbranden of extreme regenval hebben meegemaakt, zegt 65% dat die ervaring hun toekomstige vakantieplannen beïnvloedt. Dat stelt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) op basis van de Vakantie Sentiment Monitor (VSM).

Bijna een derde van de vakantiegangers had afgelopen zomervakantie te maken met extreme weersomstandigheden. Het onderzoek is uitgevoerd in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten. In elk land werden duizend mensen ondervraagd.

Voor ondervraagden die zelf geen extreem weer meemaakten op vakantie, beïnvloedt de toenemende kans daarop voor 42% van hen alsnog de vakantiekeuze.

Iets minder dan de helft vindt duurzaamheid belangrijk bij het boeken van de volgende vakantie. Dit percentage is ten opzichte van de onderzoekseditie van vorig jaar iets afgenomen. De bereidheid om iets meer te betalen voor duurzamere vakantiekeuzes neemt bij de Fransen, Duitsers, Britten en Amerikanen eveneens iets af. Bij Belgen en Nederlanders is dat percentage gelijk gebleven.

‘Gek genoeg leidt de ervaring met extreem weer nog niet direct tot duurzamere keuzes in het vakantiegedrag of de bereidheid meer te betalen voor duurzaamheid’, schrijft NBTC-directeur Jos Vranken in een persbericht over de monitor. ‘Deze gedragsverandering bij consumenten vraagt aandacht. Uit eerder onderzoek komt naar voren dat het gemakkelijk kunnen vinden en boeken van duurzaam aanbod hierbij helpt.’

Ook inflatie speelt een rol in de vakantieplannen van de ondervraagden. 46% zegt het vakantiegedrag op de hoge prijzen aan te passen. Dat doen ze in de eerste plaats door minder vaak op vakantie te gaan en goedkopere accommodaties te boeken. Ook eten de vakantiegangers minder in restaurants en gaan ze er minder lang tussenuit.

Bron: FD