Kampeerseizoen gaat nog niet van start

Bij het Drentse vakantiepark Puur Exloo kwamen vorige week nog boekingen binnen. Negen last-minute boekingen voor vrijstaande villa’s, zegt directeur Bert Pezij van moederbedrijf Fijn op Vakantie. “Dat zijn mensen die meteen 14 dagen komen om de stad te ontvluchten. Zij zitten liever in een luxe villa in het groen dan thuis op een flatje.” Sommige mensen zoeken rust in de natuur terwijl het bij campings en vakantieparken annuleringen regent.

In een vakantiepark van Fijn Vakantie in Noord-Holland ziet Pezij dat eigenaren van vakantiewoningen liever daar bivakkeren dan in hun gewone woning. Dat kan niet overal in Nederland meer. Na de landelijke noodverordening die de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland afkondigden, waardoor drie of meer mensen niet meer bij elkaar mogen zijn, zijn in verschillende regio’s aanvullende maatregelen genomen. Als sprake is van gedeelde toiletten en andere gemeenschappelijke voorzieningen is recreëren op campings en parken nagenoeg onmogelijk geworden. Campings gaan in ieder geval tot 6 april niet open. In de regio Noord-Holland Noord is besloten dat het kampeerseizoen voorlopig niet van start gaat. Op de Veluwe en de Achterhoek gaan campings en jachthavens zonder de gemeenschappelijke faciliteiten nagenoeg op slot. Bungalows kunnen gasten blijven ontvangen. Ook in Twente en in Zeeland gaan campings dicht, omdat de gezondheidszorg de toestroom van toeristen met Pasen er in tijden van corona niet bij kan hebben.

Geen landelijke sluiting

Branchevereniging Hiswa-Recron is er in geslaagd om te voorkomen dat de veiligheidsregio’s hebben besloten om alle campings en vakantieparken te sluiten. “We willen dat de veiligheidsregio’s geen Mark Rutte gaan spelen”, zegt directeur Geert Dijks. “Er zijn een paar radicale veiligheidsregio’s die de markt op slot willen doen. En dat willen opschalen naar landelijke maatregelen.” Campings, bootverhuurders en vakantieparken kunnen en mogen bijna allemaal gewoon open, was afgelopen week het standpunt van Dijksma. “Volgens de regels kan dat wanneer bedrijven voldoende veiligheidsmaatregelen nemen, zodat mensen anderhalve meter afstand houden. Ze kunnen dat laten controleren door het ministerie van Economische Zaken. Daar zitten we mee aan tafel.”

Extra veiligheidsmaatregelen

Sommige recreatiebedrijven hebben de aangescherpte regels niet afgewacht. Center Parcs besloot al om hun parken te sluiten, net als individuele campingeigenaars. Sluiting lijkt Roompot Vakanties geen goede maatregel, zegt woordvoerder Baptiste van Outryve. De vakantieaanbieder zegt dat nog geen enkele veiligheidsregio het bedrijf gevraagd heeft om vakantieparken te sluiten. “De landelijke regels gelden, tenzij gemeenten tot de conclusie komen dat de anderhalve meter afstand niet gerespecteerd wordt of kan worden gerespecteerd”, aldus de woordvoerder. “Onze parken zijn te vergelijken met een woonwijk. Daar zit je verder van elkaar dan op een appartement in Rotterdam of Amsterdam.” Roompot heeft extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De kampeerplaatsen gaan niet open op 27 maart, op de vakantieparken worden alleen de vrijstaande huizen gebruikt en er geldt een maximum aantal gasten dat wordt toegelaten. “We merken dat niet iedereen zijn verblijf heeft omgeboekt”, zegt woordvoerder Van Outryve. “Als we dan vragen waarom, wordt gezegd dat ze liever hier zitten dan thuis.”

Bron: het Financieele Dagblad.

Foto: Roompot Vakanties, Vakantiepark VeerseKreek.