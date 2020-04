Lege campings door coronamaatregelen

Campings en vakantieparken zijn zo goed als leeg door de coronamaatregelen. De eigenaren zeggen dat het dramatisch is. Eigenaar Edwin Bomers van Marveld Recreatie: “We hebben het hele park dicht gedaan, want we kunnen niet het toeristische product aanbieden dat we gewend zijn.” Vooralsnog geldt de sluiting van de campings tot en met 6 april, maar iedereen houdt rekening met het oprekken van die datum naar 1 mei of 1 juni. Bomers heeft voor zijn 250 personeelsleden arbeidstijdverkorting aangevraagd. Hendrik Jan Mensink van camping en vakantiepark De Twee Bruggen in Winterswijk heeft alles afgesloten, zowel de camping als de vaste staanplaatsen, de horeca en het zwembad. Een paar huisjes zijn nog verhuurd. Alle gasten die geboekt hebben krijgen een voucher, zodat ze later kunnen terugkomen. De meeste van de 150 medewerkers zitten thuis. Op landgoedcamping Poelhuis in Meddo heeft eigenaar Jan Tiggeloven tijd om te klussen, op de camping zelf is niks te doen. Hij verwacht dat de coronacrisis duizenden euro’s omzet gaat schelen. “In het voorjaar halen we een derde van onze jaaromzet. Met Pasen staan we altijd halfvol, met Hemelvaart en Pinksteren helemaal vol.” De steun die de overheid heeft toegezegd, 4000 heeft toegezegd voor kleine ondernemer, is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Coen Tenkink in Ratum moet de enige gast die hij nu op zijn boerencamping heeft, naar huis sturen. “Wat moet je doen? Ik kan alleen achterover gaan zitten. Ik kijk nu de zelfgemaakte fietsroutes na. De groepsaccommodatie in de boerderij heeft 22 bedden. Die ligt nu ook stil.” Op Parkcamping De Graafschap in Hummelo verblijven nu alleen vaste gasten in stacaravans. De campingvelden zijn leeg. Ook de plaatsen die een privé sanitair hebben en dus gebruikt mogen worden. Eigenaar Sjouke Hylkema: “Dit weekeinde was er slechts één gast, die wilde er even tussenuit.”

“Dit heeft impact op de sector”, zegt Manuel Hezeman, directeur van het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. “Als de maatregelen worden verlengd tot 1 juni, hebben veel bedrijven een probleem.” Eén lichtpuntje ziet Hezeman wel: “Als de maatregelen zijn opgeheven en de angst achter de rug is, ligt een verblijf in eigen land meer voor de hand dan een vakantie in Italië of Spanje.”

bron: de Gelderlander