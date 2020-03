Voorjaarsgroet vanaf Terschelling

In deze roerige tijden waar we afstand houden tot elkaar, laten Terschellingse ondernemers op een bijzondere manier van zich horen. Het eiland is momenteel op zichzelf aangewezen, maar de gedachten zijn bij de gasten. Voor dit voorjaar stond een nieuwe promotiecampagne gepland. Die is uiteraard opgeschort.

Destination marketeer en toerismestrateeg Isabel Mosk en videoproducer Jan-Willem Schram namen spontaan het initiatief voor een videoboodschap van ondernemers aan hun gasten. De video werd binnen een dag zonder tussenkomst van derden geproduceerd en werd binnen 24 uur meer dan 100.000 keer bekeken. De komende weken krijgt dit initiatief periodiek een vervolg om de verbondenheid van de eilanders met hun gasten te onderstrepen. Klik hier voor de video.