Tulp Festival brengt saluut aan Amsterdammers

Tulp Festival Amsterdam brengt in deze bijzondere tijden een saluut aan Amsterdammers en zet de hoofdstad gedurende de maand april 2020 in bloei. Ondanks de coronacrisis zullen tulpen in de openbare ruimte kleur geven aan het vroege voorjaar in de stad. Initiatiefnemer en organisator Saskia Albrecht: “Juist nu het leven voor iedereen zo ingewikkeld is geworden lijkt het ons een mooi gebaar de tulpen als een troostrijke voorjaarsgroet bij de Amsterdammers voor de deur te brengen.”

Ook al zijn bewoners aan huis gekluisterd, op verschillende locaties kunnen ze vanaf medio volgende week vanuit hun huis genieten van de vrolijke voorjaarsbloem in hun eigen buurt. Wie nog wel op weg is naar werk, een frisse neus haalt in de buurt, boodschappen doet, of de hond uitlaat, zal op een aantal plekken in alle stadsdelen kuipen en schalen met tulpen passeren, zoals in doorgaande straten, op bruggen en pleinen, bij supermarkten en op een aantal stations.

Andere bestemming

Sommige locaties zijn echter vanwege de omstandigheden niet toegankelijk, waaronder (de tuinen van) hotels en musea. De expositie ‘5 Eeuwen tulpen in 100 soorten’ in de tuin van Hermitage Amsterdam gaat niet door. Waar het niet mogelijk is de tulpen te plaatsen wordt een andere bestemming gezocht, zoals bijvoorbeeld bij zorginstellingen. Volg het nieuws, actuele gegevens en fotoreportages over Tulp Festival 2020 via de website