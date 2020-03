Keukenhof opent niet in 2020

Op 23 maart heeft de Nederlandse overheid de maatregelen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan aangescherpt. Alle bijeenkomsten en evenementen worden tot 1 juni afgelast, ook bij minder dan 100 bezoekers. Dit betekent dat Bloemententoonstelling Keukenhof niet kan openen in 2020. Hoewel wij er al rekening mee hielden, heerst er met deze definitieve besluitvorming verslagenheid onder de medewerkers en de partners die een jaar aan de voorbereiding hebben gewerkt. Dat Keukenhof het hele seizoen niet open kan heeft een enorme financiële impact. Er zijn dit jaar geen inkomsten terwijl het grootste deel van de kosten al is gemaakt. De continuïteit van Keukenhof komt echter niet in gevaar. Het verlies gaat verder dan alleen Keukenhof. Wij organiseren Keukenhof samen met vele partners. Het raakt niet alleen de 1.300 tijdelijke medewerkers, maar ook mensen die werken in het busvervoer, het toerisme en in de bloembollen – en bloemensector zelf.

In de maanden voorafgaand aan de lente is hard gewerkt om bezoekers een mooie ervaring te bieden. Het park komt al mooi in bloei en wordt in de komende weken alleen nog maar mooier. Keukenhof laat dit graag zien aan de mensen onder het motto ‘Als mensen niet naar Keukenhof kunnen komen, brengen we Keukenhof naar de mensen’. Zo gaat Keukenhof Virtueel Open. Dat betekent prachtige beelden van Keukenhof 2020, uitleg van de tuinmannen of andere mensen die laten zien hoe mooi het park is. Keukenhof is het internationale showvenster voor de sierteelt dat we samen met honderden sierteeltbedrijven maken. Op deze manier kunnen we mensen betrekken bij Keukenhof en blijven we het visitekaartje van Holland en van de sierteeltsector. Klik hier voor informatie.