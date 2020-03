Le Champion annuleert alle sportevenementen tot 1 juli 2020

Sportorganisatie Le Champion heeft besloten om tot 1 juli 2020 alle nog geplande evenementen af te gelasten. De organisatie wil het zorgsysteem nu niet verder belasten en voelt de plicht om de verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van alle deelnemers, vrijwilligers en andere betrokkenen.

“Gezien de verspreiding van het Coronavirus is het in onze visie volstrekt onverantwoord om in juni alweer grote evenementen met duizenden mensen te laten plaatsvinden”, aldus Ron van der Jagt, algemeen directeur van Le Champion. “Een gezonde samenleving, dat is waar wij als sportorganisatie voor staan. Wij zijn een club met een maatschappelijke missie. De gezondheid van onze deelnemers, vrijwilligers en medewerkers staat altijd voorop. Daarom gaan wij een stap verder dan de maatregelen van het kabinet tot 1 juni.’’

Dit betekent dat onder andere de Ronde van Noord-Holland (fietsen), Fiets4Daagse Hoorn (fietsen), de Alkmaar City Run by night (hardlopen), de Oer-IJ Expeditie (wandelen) en de Plus Wandel4daagse Alkmaar (wandelen) komen te vervallen. “Met pijn in ons hart moeten we annuleren, dat moge duidelijk zijn”, aldus Van der Jagt. Eerder deze maand is al besloten dat de 30 van Zandvoort, Omloop van Zandvoort en Zandvoort Circuit Run geen doorgang konden hebben. Een grote teleurstelling voor elke sporter en iedereen die deze evenementen mogelijk maakt. Ondanks de maatregelen en onzekere periode wil Le Champion de ingeschreven fietsers, hardlopers en wandelaars toch tegemoetkomen. Van der Jagt legt uit: “We hebben lang gesproken en goed nagedacht over een compensatie voor de ingeschreven deelnemers. Strikt genomen hoeven wij niks te doen. Want hier is sprake van overmacht en dan zijn wij niet gehouden aan restitutie van het inschrijfgeld. Ook omdat veel uren en kosten natuurlijk in de voorbereiding al zijn gemaakt. Maar in dit geval zijn niet alle kosten al gemaakt. Daarom willen we wel iets doen, ondanks deze turbulente tijden. Wij hebben besloten om één lijn te volgen voor de deelnemers van alle evenementen tot 1 juli. Wij gaan alle ingeschreven deelnemers een korting bieden van 50% op het startbewijs voor volgend jaar. Kortom: wij nodigen iedereen van harte uit om volgend jaar alsnog mee te doen en bieden daarbij een substantiële korting aan.” Evenement specifiek zijn er indien van toepassing nog enkele andere tegemoetkomingen, daarvan worden de deelnemers persoonlijk op de hoogte gebracht. Denk aan (gedeeltelijke) restitutie voor niet uitgeleverde eventshirts of parkeertickets. Van der Jagt: “Alle opbrengsten voor goede doelen via de vrijwillige donatie van deelnemers zullen wij vanzelfsprekend volledig voldoen aan het betreffende goede doel.”

"Wij zijn in Nederland een grote vereniging in de sport en een grote speler in sportevenementen. Daarom hebben we een voorbeeldfunctie. Wij willen op deze manier laten zien wat realistisch is en nemen onze verantwoordelijkheid. Want juist nu moeten wij en willen wij bijdragen aan een gezonde samenleving", sluit de algemeen directeur af.