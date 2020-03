Week van het Nederlands Bier

De stichting Week van het Nederlandse Bier heeft besloten om de Week van het Nederlandse Bier te verzetten. De bierevenementen die plaats zouden vinden van 14 tot 24 mei worden verschoven naar 1 tot 11 oktober 2020. In deze week in het najaar zal de organisatie samen met hun partners alsnog een programma vol met biergerelateerde activiteiten aanbieden om het Nederlandse bier op de kaart te zetten. Dyann van Alderen, voorzitter van de Stichting: “In deze bizarre en onzekere tijd hebben wij het besluit genomen om de Week van het Nederlandse Bier te verplaatsen naar de eerste week van oktober. Dit doen wij met veel pijn in ons hart, maar het bestuur is van mening dat de volksgezondheid nu prioriteit nummer één is. Ook voor horecaondernemers en bierbrouwers zijn dit zware tijden en we gaan er dan ook alles aan doen om de Week van het Nederlandse Bier in oktober groots te maken en daarmee deze hardwerkende ondernemers een hart onder de riem te steken.”. Voor meer informatie over de Week van het Nederlandse Bier klik hier.