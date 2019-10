Kamperen bij de stad razend populair

De stadscamping zit in de lift. Wie een citytrip maakt, kiest steeds vaker voor deze manier van overnachten. Onderzoek van ACSI, de grootste kampeerspecialist van Europa, wijst uit dat maar liefst 80% van de kampeerders de voorkeur geeft aan een camping die in de nabijheid van een ‘levendige’ stad of dorp ligt.

Massaal op vakantie in de herfstvakantie

Ook deze herfstvakantie trekt Nederland er massaal op uit. NBTC Holland Marketing zegt dat bijna 1,5 miljoen mensen op pad zijn, waarvan de helft -700.000 personen- voor een (korte) vakantie in het buitenland verblijft. Ruim 750.000 Nederlanders blijven in eigen land. Stedentrips zijn de snelste stijger op de vrijetijdsmarkt. Tussen 2001 en 2017 groeide het aantal stedentrips vier keer sneller dan de totale vakantiemarkt. Hoewel 70% van de toeristen nog altijd in een hotel verblijft, worden alternatieve accommodatietypes steeds populairder. ‘En daar profiteert zeker ook de camping van,’ zegt Frank Jacobs, kampeerspecialist bij ACSI.

Onderzoek

Onderzoek van kampeerspecialist ACSI onder ruim 12.000 respondenten wijst uit dat kampeerders de nabijheid van een ‘levendige’ stad of dorp het belangrijkste selectiecriterium vinden voor een camping. Bijna 80% kiest hierop een camping uit. De aanwezigheid van goede wandel- en fietsroutes in de omgeving komt op de tweede plaats. Het feit dat de aanwezigheid van culturele bezienswaardigheden -zoals musea- door ruim 40% van de respondenten belangrijk wordt gevonden, is ook illustratief voor de toenemende populariteit van de camping als uitvalsbasis voor een stedentrip. Overnachten op een stadscamping is een alternatieve en goedkope manier om optimaal te genieten van een stedentrip. Daar speelde ook Stadscamping Deventer op in. Deze camping ligt direct aan de IJssel met uitzicht op de oude Hanzestad. Een pontje, dat de rivier in 5 minuten oversteekt, brengt de kampeerder direct naar het centrum. Campingeigenaar Jan Lugtmeijer: ‘Onze camping bestaat zo’n 30 jaar en richtte zich aanvankelijk op bezoekers die voor de natuur kwamen. Tien jaar geleden zijn we ons meer gaan oriënteren op de stad en dat heeft geresulteerd in een stijging van de bezoekersaantallen.’ Tegenwoordig speelt de camping zelfs actief in op evenementen of festivals die in de stad plaatsvinden door passende voorstellingen en presentaties te organiseren.

Flaneren door Parijs

De groep Huttopia&Cie heeft diverse campings in of vlakbij grote Franse steden in eigendom. Ook hier merken ze dat bezoekers vooral komen om een citytrip te maken. De locaties in het park van Parijs, Bois de Boulogne, Lyon en Straatsburg zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. En datzelfde geldt ook voor de naderende kerstvakantie. ‘Onze gasten komen nadrukkelijk om de stad te bezoeken. Om te flaneren door de straten van Parijs, de wereldberoemde kerstmarkt in Straatsburg te bezoeken of om kerstinkopen te doen,’ licht Anaïs Tricaud van de marketingafdeling de populariteit van de campings toe. Klik hier voor informatie.