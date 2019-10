Landal GreenParks opent zesde vakantiepark in Groot-Brittannië:

Landal GreenParks opent opnieuw een vakantiepark in Groot-Brittannië, Landal Kenwick Woods. Het nieuwe park is gelegen in het graafschap Lincolnshire, op anderhalf uur rijden van de Britse veerdiensthaven Hull. En goed bereikbaar via de luchthavens East Midlands en Humberside. Landal Kenwick Woods is het zesde park van Landal GreenParks in Groot-Brittannië.

Het luxe resort, gelegen in het exclusieve 19e-eeuwse Kenwick Park Estate in de prachtige Lincolnshire Wolds, heeft onlangs een uitgebreid investeringsprogramma ondergaan, dat leidde tot de ingebruikname van 18 stijlvolle nieuwe lodges. Voor de komende maanden staan nog eens 68 lodges en een ontvangstgebouw gepland. Enkele accommodaties zijn voorzien van een buitenjacuzzi. Gelegen in een prachtige bosrijke omgeving, biedt Landal Kenwick Woods gasten toonaangevende faciliteiten en een breed scala aan binnen- en buitenactiviteiten, zoals het nieuwe GO Active-programma en de 18-holes wedstrijdgolfbaan.

“Met deze nieuwe bestemming gaan we veel Britse gasten blij maken. Er is veel belangstelling om kennis te maken met Landal. Onze stijgende bekendheid in Groot-Brittannië leidt ook tot een toename van het aantal Britten op onze parken in Europa. Daarnaast zien we dat veel bestaande gasten nieuwsgierig zijn om ook de Engelse parken te bezoeken. Het is een mooie uitbreiding van ons portfolio.” aldus Dirk Anbeek, algemeen directeur van Landal GreenParks. Landal verzorgt de verhuur van het park voor eigenaar Coppergreen Developments, dat ook eigenaar is van Landal Piperdam. Dit park in Schotland liet sinds de opening vorig jaar zo’n grote vooruitgang zien, dat Coppergreen besloot om ook Landal Kenwick Woods samen met Landal te ontwikkelen. CEO David Copley van Coppergreen Developments: “We zijn zeer verguld met ons partnership met Landal GreenParks en we gaan een nieuwe serie accommodaties introduceren op Landal Kenwick Woods, om de vakantiebeleving van onze gasten in een van de mooiste delen van Groot-Brittannië te vergroten.”

Landal Kenwick Woods het zesde nieuwe park in Groot-Brittannië in tweeënhalf jaar. Eerder openden al Landal Piperdam in Schotland, Landal Darwin Forest en Landal Sandybrook in het Peak District National Park, Landal Kielder Waterside in het Northumberland National Park op de grens van Engeland en Schotland en Landal Gwel an Mor, gelegen aan de kust van het Engelse graafschap Cornwall. Klik hier voor informatie.