Wilo Foundation sponsort bouw museum

Dat ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid uitstekend kunnen worden gecombineerd bewijst de Wilo-Foundation. De stichting die werd opgericht door één van de nazaten van de grondlegger van het Wilo concern, staat niet alleen garant voor de bedrijfscontinuïteit maar biedt ook financiële ondersteuning aan wetenschappelijke, onderwijskundige, culturele en sportieve projecten. Recent sponsorde de stichting de oprichting van een museum in de hennepklopmolen De Paauw, een onderdeel van de Stichting Zaanse Pakhuizen. De molen in het buurtschap Nauerna bevindt zich op steenworp afstand van het Nederlandse Wilo-kantoor in Westzaan. De oorspronkelijke oliemolen verdween 120 jaar geleden; wat bleef staan was de naastgelegen molenschuur. De Stichting Zaanse Pakhuizen kocht deze kenmerkende Zaanse schuur en restaureerde deze. Vervolgens ontstonden ook plannen om de molen te herbouwen. Hiertoe werd rond 2015 een eerder gedemonteerde molen uit Sijbekarspel gekocht en opnieuw opgebouwd in Nauerna. Echter niet als oliemolen maar als hennepklopmolen, de enige hennep producerende molen ter wereld. Inmiddels draait de molen regelmatig op zaterdagen en is een maalploeg aan het werk.

Met de herbouw van de molen werd ook besloten om voor het publiek zichtbaar te maken hoe een hennepklopmolen werkt en welke rol de hennepindustrie heeft gespeeld in onder meer de zeildoek- en touwindustrie rond de Gouden Eeuw. De keuze viel op een museum dat dankzij de financiële steun van de Wilo Foundation momenteel wordt ingericht. De opening van het museum staat gepland voor het einde van dit jaar. Naast museale presentaties over de vroegere zeildoek- en touwbranche, zal ook de huidige industriële hennepverwerking en de vele toepassingen ervan worden belicht. Bij belangstelling kan de ruimte ook door derden worden gebruikt voor vergaderingen, bijeenkomsten en kleinschalige evenementen. Klik hier voor informatie.