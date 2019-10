Stijlkamers en thema’s kennisprogramma Recreatie Vakbeurs

Al 220 exposanten hebben zich ingeschreven voor Recreatie Vakbeurs die eind november plaatsvindt in Evenementenhal Hardenberg. De beursorganisatie laat weten dat er nog enkele plekken vrij zijn. Verder zijn de thema’s voor het kennisprogramma van Recreatie Vakbeurs 2019 bekendgemaakt: financiering, duurzaamheid en data. Voor de invulling van het programma werkt de organisatie samen met Recron (Vereniging van Recreatieondernemers Nederland). Nieuw dit jaar op Recreatie Vakbeurs zijn de Stijlkamers.

“De samenwerking met Recron is tijdens de vorige editie van Recreatie Vakbeurs goed bevallen en wordt daarom ook dit jaar voortgezet. Recron verzorgt de inhoud en sessies voor het kennistheater, terwijl RekreaVakkrant de organisatie van de Ronde Tafel sessie voor haar rekening neemt. We hebben dit jaar gekozen voor drie overkoepelende thema’s: financiering, duurzaamheid en data. Mooie namen uit de branche verzorgen diverse presentaties, zoals Alfa Accountants, Maas Bedrijfsmakelaars, Statech en Prosuco. In hun presentaties worden aanwezigen bijgepraat over de laatste innovaties en ontwikkelingen uit de markt”, zegt Sanne Kanter namens Recreatie Vakbeurs.

Eerder dit jaar maakte de beursorganisatie bekend dat Happy Camping plaatsmaakt voor Stijlkamers. In totaal worden deze stijlkamers op een creatieve wijze ingericht door vier verschillende partijen: Madino Tuinmeubelen, Instyle Concepts, Leen Bakker Zakelijk en Wegter Grootverbruik. Kanter: “Elke stijlkamer heeft z’n eigen identiteit, waardoor bezoekers geïnspireerd worden om de trends van komend seizoen toe te passen in zijn of haar onderneming. Dit geeft een mooi totaalbeeld van het segment interieur & styling.”

Dit jaar viert Recreatie Vakbeurs alweer haar achttiende editie in Evenementenhal Hardenberg. In de afgelopen jaren is de beurs flink gegroeid qua exposanten- en bezoekersaantallen. Vorig jaar presenteerden 250 exposanten zich aan ruim 7800 bezoekers. Op verzoek vanuit de recreatiebranche zijn de openingstijden voor dit jaar aangepast, waardoor de beurs nu gedurende de dag geopend is. Recreatie Vakbeurs vindt plaats op dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 november 2019 in Evenementenhal Hardenberg. De nieuwe openingstijden zijn van 10.00 tot 18.00 uur. Klik hier voor informatie.