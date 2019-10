Het grootste winterevenement van Nederland staat dit jaar in Zwolle

Het Nederlands IJsbeelden Festival is met meer dan 100.000 bezoekers uitgegroeid tot het grootste winterevenement van Nederland. Van 14 december 2019 tot en met vrijdag 1 maart 2020 vindt dit internationale ijssculpturen evenement plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een uniek evenement voor jong en oud.

’s Werelds beste ijskunstenaars komen naar Nederland

Meer dan 40 van de beste ijscarvers ter wereld komen in november naar Nederland om hun kunsten te tonen. De uit 16 verschillende landen afkomstige kunstenaars creëren in enkele tijd adembenemende sneeuw- en ijssculpturen en imposante themawerelden.

‘’R-IJS DOOR DE TIJD’’

Het thema voor het Nederlands IJsbeelden Festival 2019-2020 is: ‘’R-IJS DOOR DE TIJD’’. De reis door de tijd begint in de prehistorie met een verijsde dinosaurus op ware grootte, de ijstijd volgt met een Mammoet met enorme slagtanden, veel tijdsbeelden volgen waaronder de industriële revolutie met een stoomlocomotief op een echte ijsrail, de Gouden eeuw, Rembrands beroemdste schilderij “De Nachtwacht” en nog veel meer. De expositie eindigt in de nabije toekomst met de eerste mens op Mars. In combinatie met ‘special effects’ worden ijsbeelden van wel 6 meter hoog, met meer dan 275.000 kg ijs, 275.000 kg sneeuw en een temperatuur van -10 ºC, tot leven gewekt.