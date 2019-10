Magisch winterwonderland in Duitsland

Europa-Park i s vanaf 23 november 2019 omgetoverd tot een magisch winterwonderland. Met vele extra’s en een nieuwe attractie biedt het park weer volop verrassende belevenissen. Een tip voor mensen die een bestemming zoeken voor een minivakantie in winterse sferen. Steeds meer Nederlanders en Belgen weten de weg naar Europa-Park te vinden. En dat is niet vreemd, want het attractiepark is al 6 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Europa-Park is voor jong en oud. Bezoekers wandelen er door 15 Europese themagebieden en kunnen meer dan 100 shows en attracties bezoeken. In het oog springen de vele achtbanen en de topattractie Voletarium: een spectaculaire flight experience over de mooiste plekjes van Europa. Jaarlijks ontvangt het park meer dan 5,6 miljoen bezoekers. Een bezoek aan Europa-Park in de winter is heel anders dan in de zomer.

Winterse extra’s

Tijdens de 19e winteropenstelling zijn alle attracties in bedrijf, met uitzondering van de waterattracties. Liefhebbers van achtbanen komen, zeker als Koning Winter meewerkt, helemaal aan hun trekken. Daarnaast zijn er vele winterse extra’s. Kinderen kunnen bijvoorbeeld langlaufen, schaatsen, rijden op een sneeuwscooter en met ski’s of banden van een sneeuwhelling roetsjen. Een ritje in het reuzenrad Bellevue geeft bezoekers een prachtig uitzicht over het park in winterse sferen. De tentoonstelling met ijssculpturen geeft alvast een voorproefje van de attractie Piraten in Batavia die in de zomer van 2020 opnieuw de deuren zal openen. Daarnaast zijn er sfeervolle kerstmarkten en ontelbare lichtjes, besneeuwde kerstbomen en knetterende kampvuren. Europa-Park, met meer dan 300 artiesten in dienst, staat bekend om een uitgebreid entertainment-aanbod. Tijdens de winteropenstelling staan er diverse shows op het programma die passen bij deze romantische tijd van het jaar. Klik hier voor informatie.