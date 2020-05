Kamperen in de 1,5 meter-maatschappij

Zelfvoorzienende campers, festivaltoiletten, buitendouches en de natuur als het nieuwe luxeresort. Oprichter van camperdeelplatform Camptoo Martijn Peeters over hoe kamperen er uitziet in de 1,5 meter-maatschappij. Het kampeerseizoen is begonnen met lege campings en volle stallingen. Hoe is de kampeerder eraan toe? De ‘cabin fever’ begint steeds heftiger te worden. Ik hoor dat mensen klaar zijn met dat opgesloten gevoel. Op dit moment zijn we met z’n allen vooral aan het dromen en verlekkerd naar buiten aan het kijken. Het weer is uitnodigend, maar tegelijk – de oproep is op dit moment om zoveel mogelijk thuis te blijven. De enthousiasteling die zichzelf niet kan bedwingen, gaat op pad naar de camperplaatsen en campings die geopend zijn. De veiligheidsregio’s bepalen of de campings in hun gebied open mogen of moeten sluiten. Op de plekken waar het wel is toegestaan, is een zelfvoorzienende camper of caravan een absolute must.

Bestaat er zoiets als verantwoord kamperen?

Als we eropuit willen, zullen we dat op een verantwoorde manier moeten doen die past binnen de nieuwe werkelijkheid. Dat betekent dat we met z’n allen moeten voorkomen dat we alsnog op een kluitje komen zitten. We hebben 416 inwoners per km2 volgens Wikipedia, maar dat betekent ook dat we allemaal 2.403 m2 om ons heen hebben. Dan is anderhalve meter afstand houden opeens helemaal niet zo lastig. Natuur is daarbij het codewoord. Landelijke gebieden worden de nieuwe resorts, daar waar mensen niet op elkaar zitten, dat wordt de nieuwe luxe.

Hoe ziet de camping er uit in de 1,5 meter-maatschappij?

We moeten met z’n allen nadenken hoe we de RIVM-richtlijnen ook op de camping kunnen toepassen. Ik denk aan gesloten houden van de gezamenlijke sanitaire ruimtes en voertuigen met eigen keukenblok, toilet en douche. Minimale grootte van standplaatsen, en als de plekken te klein zijn, mogelijk een plek vrijhouden tussen twee campingplaatsen. En: voorlopig alleen kamperen in eigen land, voldoende eten meenemen en alleen op vakantie met je eigen huishouden. Een zwembad in duiken zit er voorlopig nog niet in. De oplossing is de bossen in gaan. En mocht je toch een duik willen nemen, steek je voeten in een opblaasbadje voor de tent, ga het meer in of de zee.

Hoe kunnen we het anderhalve meter kamperen vormgeven?

Wij gaan er alles aan doen om nog beter aan te geven welke campers in ons aanbod zelfvoorzienend zijn, zodat het makkelijker is voor de gebruiker om te weten met welk kampeermiddel je kunt blijven kamperen. Maar we gaan ook faciliteren door aan te geven welke campings er open zijn en welke maatregelen die hebben genomen om kamperen veiliger te maken. We zullen ook tips geven over hoe je als verhuurder op een veilige manier een camper uitgeeft én hoe je ‘m als huurder schoon en gedesinfecteerd weer inlevert. Bovendien willen we meer inzicht geven hoe je de perfecte vakantie in eigen land viert, bijvoorbeeld door tips over routes en activiteiten in de kampeergebieden te geven. Klik hier voor informatie.