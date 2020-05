Boekingen Belvilla voor de zomervakantie gestegen met 40%

Nu het ‘nieuwe normaal’ en de huidige lockdowns een zomervakantie over de grens onzeker maken, ziet Belvilla het aantal boekingen van vakantiehuizen in eigen land bijna verdubbelen. Belvilla, onderdeel van OYO Vacation Homes en specialist op het gebied van vakantiehuizen, ziet een toename van 40% ten opzichte van het aantal boekingen vorig jaar rond deze tijd. En dat is flink. Vakantieminnend Nederland viert de zomervakantie en masse lokaal. Provincies als Gelderland en Limburg zijn in trek. Niet heel vreemd, want met een vakantiehuis in deze streken heb je alle ruimte en privacy, kan je genieten van de natuur en met de auto ben je er zo. Wereldwijd zijn er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. De grens over reizen is daarmee voorlopig een ‘no go’. Wanneer het weer wel mag, weet niemand en daarmee omarmt Nederland ons eigen kikkerlandje als de zomervakantiebestemming van dit jaar. Na een lange periode veelal thuis te zitten, verlangen velen ernaar om er echt even tussenuit te gaan. Verblijven in een vakantiehuis waar je met eigen auto heen kunt rijden, is dan een aantrekkelijke optie. Belvilla ziet nu al een stijging van 40% in boekingen in Nederland in vergelijking met het jaar daarvoor. Een opvallende stijging, omdat de zomervakantie nog een eind weg is. De specialist op het gebied van vakantiehuizen verwacht dat nog meer mensen willen boeken en dat dit percentage dan ook nog verder zal groeien.

Populaire provincies voor 1,5 meter vakantie

Met name in de laatste twee tot drie weken ziet Belvilla een significante stijging van boekingen voor heel Nederland. Vooral de provincies, Gelderland, Zeeland, Overijssel, Noord-Holland en Limburg zijn populair. Drukke steden en plekken hebben nu niet de voorkeur. Er ligt een grote behoefte aan een plek waar je in alle ruimte kan genieten, zonder dat men zich druk hoeft te maken over de 1,5 meter afstand. Met de auto ben je zo op je vakantiebestemming.

Vooruitblik: Nederland wordt voorkeursbestemming

Als populaire vakantielanden zoals Italië, Frankrijk en Spanje weer ‘opengaan’, zal dit naar verwachting heel langzaam gaan. Hanita van der Meer, Brand PR Director bij Belvilla: “De verwachting is dat Nederlanders dit jaar liever dichter bij huis vakantie vieren. Maar ook wanneer we langzaam wel weer onze koffers mogen pakken voor een trip over de grens, zal dit met kleine stapjes gaan. Niet iedereen zal weer meteen verder weg willen of durven gaan. We zien ook dat bijvoorbeeld diverse regeringen in andere landen hun bevolking aanspoort om in hun eigen land te blijven deze zomer.” Een vakantiehuis biedt alle gemakken, net als thuis. Belvilla heeft een flink aantal vakantiewoningen aan de kust en in mooie natuurgebieden waar je de vakantie kunt doorbrengen en kunt genieten van een totaal andere omgeving. Veiligheid en gezondheid staat voorop: Belvilla houdt zich aan de maatregelen van de overheid en vakantiehuizen worden goed schoongemaakt. Klik hier voor informatie.