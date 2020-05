Intelligente Lockdown, dus nu alles over één kam scheren?

In navolging van heel ondernemend Nederland heeft de Stichting Vrije Recreatie, sprekend namens 1200 aangesloten kleinschalige recreatieondernemers, begrip voor de kritiek dat de verlenging van de Coronamaatregelen tot 20 mei iedere nuance mist en alle ondernemers in de kou laat staan. De maatregelen tegen het coronavirus worden breed ondersteund en gedragen door ons allemaal. We doen het met zijn allen heel goed en houd en ons aan alle maatregelen. Bas van Mill (SVR): ” Heel veel bedrijven worden hard geraakt door de maatregelen en het is zuur te ontdekken hoe weinig er in Den Haag geluisterd wordt naar de diverse geluiden en mogelijkheden die ondernemers bedenken en ondernemen hoe om te gaan met de richtlijnen. Protocollen worden geschrevenen, kijkend naar de recreatieve sector, zie je dat alle bedrijven nu nog over een kam worden geschoren: alle sanitair volledig dicht, zowel voor de grote als de kleine camping. Er zitten heel veel verschillende facetten in de recreatieve sector, maar alle krijgen dezelfde behandeling.”

Kleinschalige campings

De Stichting Vrije Recreatie breekt hierbij een lans voor alle kleine campings in Nederland en stelt dat alle terreinen tot 25 eenheden prima open kunnen, waarbij ook de douche kan worden gebruikt , door iedereen op de camping op een vaste tijd toegang tot het douchegebouw te geven. Probleem opgelost, want alleen de personen die al met elkaar in een camper of caravan kamperen, gebruiken dan de douchefaciliteiten en maken alles schoon als ze klaar zijn. Er is dan geen gevaar dat te veel mensen elkaar treffen in het gebouwtje. Op het terrein zelf is ruimte te over en lopen mensen elkaar niet in de weg. Overigens hebben veel kleine campings toiletunits staan; hier is geen gezamenlijke ruimte en douches en toiletten zijn direct van buitenaf toegankelijk. Maar zelfs deze units zijn volledig afgesloten .”We leven in de illusie dat iedereen thuisblijft. “Dat is niet zo” zegt de SVR . ” Immers: tal van mensen reizen door heel Nederland voor hun werk. Bijv. schilders uit Brabant die een proj ct in de Achterhoek uit voeren, stukadoors uit Zuid-Holland die werken in Friesland etc. Bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs, heel veel mensen zijn op allerlei plekken aan het werk en van huis. En denk nu niet dat iedere bouwvakker een privé-Dixy heeft op de bouwplaats. Al deze reizende mensen hebben nog altijd geen extra corona-uitbraken veroorzaakt, dus waarom zou een kampeerder, die heel bewust voor de rust en de ruimte van een kleine camping kiest en zich aan alle regels houdt, een groter gevaar zijn ?”

Nuance

Nederland snakt naar versoepeling van de coronamaatregelen, dat kan, mits daarbij rekening wordt gehouden met de bestaande nuanceverschillen. Scheer niet alles over één kam en stap over naar maatwerk. Kijk daarbij naar wat nu al veilig kan en zorg ervoor dat deze ondernemers weer aan de gang kunnen. Met kleine stapjes breng je de economie weer op gang en je stort niet onnodig tal van met name kleine ondernemers in de ellende.” De SVR dringt hierbij wederom aan op maatwerk in het overheidsbeleid en hoopt dat alle kleine campings in heel Nederland op een verantwoorde wijze langzaam weer opengesteld mogen, zodat de bewust kiezende en intelligente kampeerder weer kan gaan genieten van de rust, ruimte en schitterende natuur op en rondom deze prachtige kleine campings in heel Nederland, waar de 1,5 meter-economie al jarenlang gangbaar is.