’s Werelds eerste cowfluencer Liesje22 nu al beroemd

Nu we allemaal thuis zitten, is de schoonheid van Twente meer dan ooit verscholen. Om via social media tóch wat mooie stukjes van Twente te laten zien heeft VisitTwente.nl Liesje22 uitgenodigd. ’s Werelds eerste cowfluencer, oftewel koe-influencer, heeft intussen al veel mooie delen van Twente gezien. En dat bleef niet onopgemerkt.

Liesje22 charmeert Nederland

Ondertussen timmert Liesje22 behoorlijk aan de weg als cowfluencer. Naast aandacht in landelijke vakpers en kranten, zoals MetroNieuws, was ze ook op de radio te horen. Donderdag belde Domien van Q-music in zijn middagshow met boer Jos Knoef. Beluister hier het fragment. Dat heeft Liesje22 geweten. Ondertussen heeft ze er 1000 nieuwe volgers bij op Instagram. Ook hebben de foto’s van Liesje22 bij de mooiste plekjes van Twente 57.000 interacties en 1,3 miljoen weergaven opgeleverd. Daarmee heeft deze getalenteerde dame al 409.000 unieke personen bereikt. Liesje22 brengt ons de komende week o.a. nog langs Enter en het Openluchttheater Hertme. Volg haar via het Instagram-account van Visit Twente. Quirine ter Haar, merkleider Twente Marketing: “Waar de hele wereld in lock-down zit, zie je op steeds meer plekken dat dieren de stad overnemen. Plekken waar ze normaal gesproken niet komen. Ook Liesje22 raakte nieuwsgierig naar wat Twente nog meer te bieden heeft dan het weiland. Waar we normaal influencers op bezoek krijgen in de regio, hebben we nu een speciaal programma voor Liesje22 gemaakt. Zo kunnen we, via haar, onze volgers toch de regio laten zien.”

Over Liesje22

Even voorstellen: Liesje22. Een rasechte Tukker uit Geesteren die al maanden stond te popelen om weer te genieten van de Twentse buitenlucht. Daarom is Liesje22 voor ons op pad om de mooiste stukjes van Twente te laten zien. Want het is nu nog even binnen blijven, maar straks hebben we weer tijd zat in Twente. Volg Liesje22 de komende weken via #tijdzatintwente op Instagram en Facebook. Kijk voor informatie over toeristisch Twente op www.visittwente.nl.

foto: Vincent Croce