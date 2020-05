Recreatie Vakbeurs roemt #veerkracht in recreatiesector met motivatievideo

Het beursteam van Recreatie Vakbeurs van beursorganisator Easyfairs Nederland heeft de recreatiesector een hart onder de riem gestoken vanwege de gevolgen van het coronavirus. Vanuit het initiatief ‘#veerkracht’ is er in samenwerking met de gemeente Hardenberg een video gemaakt waarin de recreatiesector centraal staat. “De sector heeft het ontzettend zwaar, en wij kunnen niet alleen maar toekijken. Wij willen laten zien dat we aan hen denken en steken ze een hart onder de riem”, zegt Roos op’t Holt namens Recreatie Vakbeurs.

Het beursteam heeft een korte motivatiefilm gemaakt. De opnames zijn gemaakt aan de oevers van de passantenhaven op de Vecht in Hardenberg. De term #veerkracht werd levensgroot uitgebeeld in het grasveld en hiervan zijn dronebeelden vanuit de lucht gemaakt. Ook zijn waterlichtjes op het water verspreid. De opnames zijn inmiddels verwerkt tot een korte sfeervideo die hier te zien is.

Op ’t Holt: “In deze periode hoort de recreatiesector volop te draaien, met name ook in de regio Hardenberg en het Vechtdal. Maar niets is nu minder waar. Het initiatief #veerkracht is tweeledig; het geeft de kracht van de ondernemers aan die alles-op-alles zetten om door deze crisis te komen. Anderzijds geeft deze term het doel van recreëren aan, namelijk het opladen van de mens. Recreëren doen we voor de ontspanning, het vernieuwen van de energie en het opladen van opgelopen spanning waardoor we uiteindelijk veerkracht tonen om weer door te gaan. Dat is natuurlijk enorm toepasselijk op de huidige situatie waarin zowel de recreatieondernemers (bezoekers van Recreatie Vakbeurs) als de leveranciers van de recreatieondernemers (exposanten van Recreatie Vakbeurs) zich bevinden, evenals waar ook wij ons allemaal in bevinden. In deze tijd is ontzettend veel veerkracht nodig van ons allemaal, wij hopen daar een steentje aan bij te dragen.”

Ieder jaar vindt in Evenementenhal Hardenberg in de maand november de Recreatie Vakbeurs plaats. Het is de enige beurs in Nederland voor de gehele recreatiebranche die in 2020 gepland staat op 17, 18 en 19 november. “Wij onderhouden iedere dag het contact met onze exposanten. Hun positiviteit, ondernemerschap en veerkracht is bewonderenswaardig en werkt eerlijk gezegd ook erg aanstekelijk! Vandaar het initiatief #veerkracht, omdat wij hen ook op een positieve manier willen steunen”, besluit Op’t Holt.