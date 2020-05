Virtueel wandelen door Keukenhof

Keukenhof is gesloten voor bezoek maar virtueel open. Zo kunnen bezoekers toch genieten van prachtige beelden van het bloeiende park. ‘Als mensen niet naar Keukenhof kunnen komen, brengen wij Keukenhof naar de mensen toe’ is het motto van het park in 2020.

Keukenhof deelt iedere week via haar social mediakanalen hoe het park in bloei staat en medewerkers laten via video’s hun favoriete plekken zien. Vanaf vandaag kunnen mensen zelf ervaren hoe het is om in 2020 door Keukenhof te lopen door middel van een 360 graden video van bijna 9 minuten.

De video toont kronkelende paadjes met tulpen, hyacinten en narcissen in prachtige ontwerpen. De karakteristieke vijver en de molen ontbreken natuurlijk niet in de wandeling. Met deze video speelt Keukenhof in op een veelgestelde vraag via de social mediakanalen. Klik hier voor informatie