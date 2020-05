Geen huur voor groenste eventlocaties van Nederland

In 1995, 25 jaar geleden, werd Hans Blokzijl de trotse eigenaar van de 200.000 m2 grote Rijkskwekerij Drakenburg van Staatsbosbeheer te Baarn. Het centraal in Nederland gelegen complex heeft diverse metamorfoses ondergaan. Allereerst toverde Blokzijl de kwekerij om tot Bomencentrum Nederland, gespecialiseerd in volwassen bomen en unieke vormbomen, voor grotere projecten over de hele wereld. Daarnaast zijn er in de parkachtige omgeving twee duurzame eventlocaties gebouwd: Het Groene Paviljoen (2000) en de Jardin d’Hiverre (2017). Die bieden een natuurlijke, groene ambiance voor bedrijven en organisaties die een bijeenkomst of evenement willen organiseren.

Zonder huurkosten

Vanaf 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021 brengt Bomencentrum Nederland voor beide eventlocaties geen huurkosten in rekening. Blokzijl: “Ik zocht naar een gepaste manier om het 25-jarige bestaan van Bomencentrum te vieren. Met deze jubileumaanbieding willen we bedrijven en organisaties een hart onder de riem steken na deze, voor velen sociaal arme periode waarbij ontmoetingen vooral via conference calls verlopen. Ons team staat te popelen om straks events voor relaties of medewerkers perfect te organiseren. Daarom nodig ik u van harte uit op onze locatie om de wensen en mogelijkheden voor uw event te komen bespreken, bekijken en ervaren.” Klik hier voor informatie.