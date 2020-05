Beperking overlast eikenprocessierups op recreatiegebieden

Als gevolg van de stijgende temperaturen in de afgelopen twee jaar was de uitbraak van de rups in 2018 en 2019 groter dan ooit. Leisurelands spant zich al jaren in om de aanwezigheid van het beestje te bestrijden, echter zorgde het afgelopen seizoenen nog steeds voor overlast bij strandbezoekers.

Ondanks de bijzonder tijd is het reden genoeg om dit jaar te starten met een uitgebreid plan om de overlast van het beestje te verminderen. Op haar gebieden experimenteert Leisurelands, in samenwerking met Kennisplatform Eikenprocessierups, met verschillende technieken om de eikenprocessierups te bestrijden. Leisurelands beoogt op deze manier de meest effectieve manier van bestrijding te achterhalen.

Natuurlijke bestrijding

Op recreatiegebied Bussloo en Strand Nulde zijn ruim 1.000 nestkastjes opgehangen, zodat natuurlijke vijanden als kool- en pimpelmezen zich kunnen nestelen. Deze vogels zijn namelijk dol op de eikenprocessierups. Op Bussloo wordt deze natuurlijke bestrijding aangevuld door verschillende terreingedeeltes met een bloemmengsel in te zaaien. Deze bloemvelden maken het nóg aantrekkelijker voor vogelsoorten om zich hier te nestelen.

Preventieve bestrijding

Naast de natuurlijke bestrijding, is Leisurelands onlangs gestart met de jaarlijkse preventieve bestrijding op recreatiegebieden in het zuiden en oosten van Gelderland zoals Berendonck, Groene Heuvels en Stroombroek. Preventieve bestrijding wordt gedaan met een biologisch bestrijdingsmiddel dat in het voorjaar (april-mei) op het blad van de bomen wordt gespoten. Een rups die van het blad eet wordt geïnfecteerd met een bacterie, waardoor het beestje stopt met eten en binnen vijf dagen dood gaat. Leisurelands heeft voor de preventieve bestrijding goede samenwerkingen met LooHorst Landscaping en Eijkelboom.

Bestrijding gedurende het seizoen

Mocht de eikenprocessierups zich tijdens het seizoen toch laten zien, zullen de nesten zoveel mogelijk worden weggezogen.

Leisurelands beheert 20 recreatiegebieden in Gelderland. Op verschillende gebieden experimenteert Leisurelands met verschillende technieken om de eikenprocessierups te bestrijden. Leisurelands wil zo de meest effectieve manier van bestrijding achterhalen.