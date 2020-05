75 jaar vrijheid herdenken en vieren vanuit huis

Landelijk en ook in Brabant zijn veel initiatieven ontstaan om mensen met elkaar te verbinden, om verhalen te delen, te herdenken en vrijheid te vieren vanuit huis. Brabant Remembers verzamelde deze initiatieven op brabantremembers.com. Nationale initiatieven zoals het doorgeven van het #vrijheidsvuur en de oproep van het NIOD aan Nederland om foto’s van de Tweede Wereldoorlog in te zenden. Regionale initiatieven zoals de aangepaste herdenkingsdienst bij Nationaal Monument Kamp Vught, zonder publiek en live uitgezonden door Omroep Brabant. Het digitale lesmateriaal dat televisiejournalist en historicus Koen van Groesen ontwikkelde samen met het comité 4&5 mei, Brabant Remembers en de Avans Hogeschool Breda (PABO) – ‘In de huis van mijn Poolse opa’- volledig vanuit thuis te volgen. Maar ook een hartverwarmend beeldmerk waarmee iedereen in actie kan komen en op 5 mei online vrijheid door kan geven. Prachtige video’s die de kijker virtueel op tour nemen door Oorlogsmuseum Overloon en de tentoonstelling ‘Biesbosch 75 jaar bevrijd’ in Biesbosch MuseumEiland met ook het indrukwekkende kunstwerk van alaa minawi ‘Waiting for it to end…’.

Kijk voor alle initiatieven in Brabant, de persoonlijke en vaak levensveranderende oorlogsverhalen uit het boek ‘Brabant: Brug naar Vrijheid’ en meer details op brabantremembers.com. Sta ook stil bij 75 jaar vrijheid.