Veilig en verantwoord vakantie vieren in eigen land

TUI-klanten die een voucher hebben ontvangen vanwege een geannuleerde vakantie in het buitenland, kunnen deze nu ook gebruiken voor een vakantie in eigen land bij Droomparken. Reisorganisatie TUI en Droomparken zijn daartoe een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. TUI gaat vakantiewoningen van Droomparken aanbieden variërend van luxe villa’s tot hippe Tiny Houses. Omdat reizen naar het buitenland voor klanten van TUI dit jaar nog onzeker is, kunnen klanten die dat willen, de TUI-vouchers gebruiken om toch op vakantie te gaan op een veilige en verantwoorde wijze. De vijftien vakantieparken van Droomparken liggen op prachtige locaties verspreid over Nederland en voldoen aan alle richtlijnen die de overheid stelt in het kader van de COVID-19-crisis.

Reizen naar het buitenland is op dit moment nog onzeker en klanten hebben toch de behoefte hun zomervakantie vast te leggen, met een voorkeur voor een omgeving dicht bij huis. Ook willen zij zekerheid over toepassing van de vereiste veiligheidsmaatregelen, Droomparken kan die garanderen. Na veel annuleringen aan het begin van de Covid-19 crisis, ziet Droomparken nu dat er weer geboekt wordt voor de zomer en het najaar. Een vakantie in eigen land als veilig en vertrouwd alternatief voor het onzekere buitenland.

Tot op dit moment bood TUI accommodaties aan op een aantal veelal kleinschalige parken. Door de samenwerking met Droomparken wordt dit aanbod enorm verrijkt. Andries Bruil, namens de directie van Droomparken: ‘We willen de TUI-klanten die helaas niet naar het buitenland met vakantie kunnen, een alternatief bieden om op een veilige en plezierige wijze vakantie te vieren in eigen land op een van onze mooie parken’.

Arjan Kers, General Manager TUI Nederland: ‘Ik ben blij dat we het vakantieaanbod voor onze klanten deze zomer kunnen aanvullen met de prachtige Droomparken. Door onze samenwerking kunnen eventueel verstrekte vouchers ook voor een TUI-vakantie in een van de Droomparken gebruikt worden’.

Wat biedt Droomparken de TUI-klanten?

Gasten hebben bij Droomparken de keuze uit een breed aanbod van diverse typen vakantiewoningen in het luxere segment en bijzondere verblijven zoals de Tiny Houses. De Droomparken vakantieparken zijn uiteraard aangepast om veilig en verantwoord gasten te ontvangen op basis van de richtlijnen van de overheid.

• Gasten kunnen in hun eigen vakantiewoning, met tuin en terras, met het gezin genieten van een andere omgeving en het gevoel er even uit te zijn.

• Maaltijden kunnen eenvoudig via de website of DroomparkenApp worden besteld en worden bezorgd bij de vakantiewoningen met inachtneming van de 1,5 m richtlijn. Ook dagelijkse boodschappen kunnen op deze wijze worden besteld en afgeleverd.

• Via de digitale kanalen in de woningen kunnen kinderen meedoen aan verschillende leuke activiteiten. Voor kinderen is er bovendien een speciaal verrassingspakket om zich mee te vermaken in en om de woning.

• De zwembaden en faciliteiten als wellness, mogen nog niet worden opengesteld; als alternatief kunnen gasten prachtige wandelingen of fietstochten in de omgeving maken.

• De schoonmaak van de vakantiewoningen is uitgebreid ten opzichte van de standaard schoonmaak. Alle plekken waar mensen met hun handen aankomen worden extra zorgvuldig schoongemaakt met desinfecterende middelen om besmetting te voorkomen. Klik hier voor informatie.