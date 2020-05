Uniek ‘vijfsterrenrestaurant’

Het stadion is leeg, de restaurants zijn gesloten en het is rustig op de vakantieparken. Om mensen toch een uitje te bieden slaan Feyenoord, drie Rotterdamse sterrenchefs en Droomparken de handen ineen voor ‘het eerste vijfsterrenrestaurant van Nederland’. Een initiatief geheel aangepast aan de richtlijnen van het RIVM, waarbij gasten dineren en overnachten in honderd procent luxe. Fred Mustert, (restaurant Fred **), Erik van Loo (restaurant Parkheuvel **), en Jos Grootscholten (restaurant Perceel *) samen goed voor vijf Michelinsterren, verzorgen op zaterdag 16 mei een uniek vijfgangendiner op Droompark de Zanding in Otterlo. De gasten schuiven echter niet aan in het restaurant op het park. Hun gedekte tafel staat klaar in hun eigen luxe villa. Aan alle maatregelen van het RIVM wordt voldaan, want iedere gang wordt aan de voordeur van de woning geserveerd. En uiteraard wel volgens de sterrenstandaard die de chefs gewend zijn. Erik van Loo van restaurant Parkheuvel in Rotterdam: ‘Toen Feyenoord mij benaderde met de vraag of ik wilde koken op een vakantiepark, dacht ik niet meteen ‘dat gaan we eens doen’. Maar toen ik vervolgens de luxe woningen op Droompark de Zanding zag, wist ik dat we op deze wijze ook een sterrendiner kunnen verzorgen. Het allerleukste eraan vind ik dat we met drie Rotterdamse chefs de handen ineen slaan om deze avond tot een succes te maken. En als er meer animo is, doen we dit gewoon meerdere avonden.’ Andries Bruil, namens de directie van Droomparken: ‘Samen met Feyenoord zijn we altijd op zoek naar aansprekende campagnes en unieke concepten. De luxe villa’s die we hiervoor inzetten passen perfect bij dit concept. Voor ons is het nieuw dat we die nu ook voor één nacht in combinatie met een diner gaan verhuren, maar deze tijden lenen zich voor nieuwe uitdagingen en uiteraard kunnen de gasten één of meerdere nachten bijboeken. Al onze parken zijn coronaproof gemaakt, dus iedereen kan hier veilig verblijven.’ Het dinerarrangement inclusief overnachting kan worden geboekt via www.heerlijk.nl/special, het platform voor culinair Nederland van de Rotterdamse ondernemer Arthur Bassant. “Ik krijg de laatste tijd veel reacties van mijn klanten dat ze er na zes weken zelf koken en eten bestellen wel weer aan toe zijn om er tussenuit te gaan. Het leuke aan dit concept is dat je de luxe ervaart van uit eten gaan. Je tafel staat gedekt, de gerechten worden op mooie borden opgemaakt en geserveerd en de afwas wordt weer meegenomen. En dat je na het wijnarrangement alleen de trap nog maar hoeft te nemen naar de slaapkamer is natuurlijk een bijkomend voordeel.’ Het ‘vijfsterrensterrenrestaurant’ opent op 16 mei haar deuren. Klik hier voor informatie.