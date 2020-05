50 procent energie besparen met Wilo Energy Solutions

Energie-efficiëntie en dierentuinen – kan dat samen gaan? Wisselende ‘verblijfsruimten’ voor dieren, bezoekers die comfort wensen en openingstijden gedurende bijna 365 dagen per jaar. In zo’n omgeving is energie-efficiëntie een forse uitdaging. Zeker als een groot deel van de bedrijfsgebouwen op de monumentenlijst staat en niet zomaar mag worden aangepast. Diergaarde Blijdorp vond samen met Wilo toch een passende oplossing. Het Oceanium werd daarbij als eerste onderhanden genomen. De pomptechniek uit de jaren negentig jaren was na circa 20 jaar trouwe dienst aan vervanging toe: de regelaars waren verouderd, sommige pompvarianten werden niet meer ondersteund en de ombouw van 3- naar 1-fase was dringend noodzakelijk geworden. “Wilo kwam met het aanbod om voorafgaand aan de ombouwoperatie eerst een (kosteloze) Energiescan uit te voeren”, aldus Randolph Streng die het technisch beheer uitvoert van het Oceanium. In het aquariumgebouw circuleert zo’n 8,4 miljoen liter zeewater.

Bij grote aanpassingen of uitbreidingen, zoals die in Blijdorp, is een energiescan een verantwoorde zaak. Pompen zijn verantwoordelijk voor 10 procent van het wereldwijde energieverbruik en bieden daarmee bij uitstek de mogelijkheid om energie te besparen. Dat is precies waar Wilo Energy Solutions zich op richt: het energetisch optimaliseren van HVAC-systemen om zo de energierekening van bedrijven als Blijdorp te verlagen. De kostenvermindering kan onder voorwaarden flink oplopen: door gebruik te maken van hoog-rendement pompen zijn besparingen tot 90 procent realiseerbaar. Voor de berekening van de energiebesparingen maakt Wilo Energy Solutions gebruik van de zogenaamde Blauwe Engel Methode. Met dit belastingprofiel wordt de Energie Efficiency Index (EEI) van circulatiepompen vastgesteld volgens verordening nr. 640/2009 van de Europese Unie. Aan de hand van de EEI en het aantal draaiuren kan het totaal verbruik op jaarbasis worden berekend. “Alle pompen worden dus tegen het licht gehouden en beoordeeld op hun energieprestaties. En voor elke pomp wordt vervolgens ook naar een passend maar energiezuiniger alternatief gezocht. De uitwisseling van de bestaande pompen wordt zó gepland en berekend dat een minimale terugverdientijd wordt gecombineerd met maximale energiebesparingen. Zelfs het overzicht van flenzen dat nodig is voor de ombouw van oude naar nieuwe pomptechniek is in de energiescan van Wilo meegenomen.

“De eerste stappen in het proces werden al in 2015 gezet”, licht Randolph Streng het project toe. “Energiebesparingen en verhoging van de installatiebetrouwbaarheid vormden daarbij de belangrijkste uitgangspunten. De aandacht richtte zich hoofdzakelijk op de centrale warmte- en koudevoorziening van het gehele gebouw en de horecalocatie, restaurant de Lepelaar. Dit soort projecten vergt altijd de nodige investeringen en dan vormt een gedegen energiescan een extra argument voor vernieuwing.” De uiteindelijke uitvoering ging in 2018 van start. “Door de overgang van 3-fase naar 1-fase moesten de bestaande voedingen vanaf de regelkast tot aan de pompen ook worden vervangen. Een tijdrovende operatie die er wel voor zorgde dat alles weer voorbereid was op de toekomst. In nauwe samenwerking tussen Wilo, installateur Albion Pumps en groothandel Wasco is de vervangingsoperatie vervolgens gestart.” Het resultaat mag er zijn. In meerdere opzichten. Bij het betreden van een van de technische ruimten valt direct op dat de nieuwe installaties ook voor de nodige ruimtebesparingen hebben gezorgd. “De oude pompen met een beperkte regeling in een grote schakelkast hebben plaatsgemaakt voor moderne, compacte pomptechniek waar alle (regel)techniek in of op zit. Maar het belangrijkste resultaat is toch wel de energiebesparing. In totaal besparen we door de aanpassingen zo’n 133.522 kWh per jaar. Dat is een besparing van 50%! Goed voor de portemonnee, maar ook goed voor het milieu want de besparing op energieverbruik zorgt voor een vermindering van de CO2-uitstoot met maar liefst 76 ton.” Klik hier voor informatie.