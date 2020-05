Vakantiepark De Betteld laat gasten risicoloos boeken

Vakantiepark De Betteld biedt de mogelijkheid om te boeken voor de zomervakantie met een onvoorwaardelijke geld terug garantie. Deze aanbieding geldt voor kamperen met een eigen kampeermiddel, het huren van een chalet, de glampingtenten en de safaritenten. Boekers hoeven in eerste instantie nog niets vooruit te betalen. Men ontvangt veertien dagen van te voren een digitaal betaalverzoek wat binnen vier dagen betaald dient te zijn. Daarna gelden de normale boekingsregels. Mensen behouden het recht tot 10 dagen van te voren de boeking zonder opgaaf van redenen kosteloos te annuleren. “De Betteld is bijna vijftig jaar onderweg en het bouwen van een bedrijf als dit heeft bloed, zweet en tranen gekost”, zegt eigenaar Gerhard Hobelman. “ We willen laten weten dat we deze zomer er van uit gaan dat we open zijn met de nodige maatregelen en verder een gezond bedrijf zijn. Aan het programma wordt deze zomer middels videostreaming mede invulling gegeven.” Meer informatie over de aanpak rond de coronacrisis vindt u op de site van De Betteld.