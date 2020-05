Vertrouwde gezichten in een nieuw jasje

Voor velen is de naam Brimos geen onbekende in de verkeersborden branche. Het bedrijf is immers één van de oudste bordenfabrikanten van Nederland. In 1963 werd het bedrijf opgericht en in de meer dan 50 jaar die daarna volgden heeft de onderneming een grote bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid in Nederland en daarbuiten. Vanaf 2013 tot heden was Brimos onderdeel van HR Groep waarbij zij samen met mastenfabriek HR Groep Emmen een onlosmakelijke twee eenheid vormde voor de productie en levering van utilitaire bewegwijzeringsproducten, signaleringstechnieken, draagconstructies en bebording. Vandaag de dag willen deze twee bedrijven hun twee-eenheid tot eenheid maken om elkaars specialisme en vakmanschap maximaal te benutten. Hierdoor zullen klanten in de toekomst nog beter bediend kunnen worden. De twee bedrijven nemen afscheid van HR Groep en zullen vanuit Emmen en Hattem samen verder gaan onder de vertrouwde naam Brimos. Er is beschikking over een ruime voorraad halffabrikaten en moderne productietechnieken waardoor er snel geacteerd kan worden, ook voor grotere vraagstukken. Alle zorg rondom projecten maar ook op het gebied van beheer en onderhoud kan uit handen worden genomen. Uiteraard voldoen alle producten aan de wettelijke regelgeving. Klik hier voor informatie.