Teleurstellende persconferentie: ‘Effect verruiming voor sector marginaal’

De versoepeling van de coronamaatregelen, die minister Rutte aankondigde in de persconferentie, kan op geen begrip rekenen van de watersport- en recreatiesector. HISWA-RECRON is vooral boos over het besluit om collectieve sanitaire voorzieningen op toeristische bedrijven tot 1 juli gesloten te houden. Dit is voor ons onacceptabel.

“Dit is onbegrijpelijk. We zijn optimaal voorbereid; onze protocollen liggen klaar. Hierin staan tot in detail allerlei voorzorgsmaatregelen beschreven hoe in onze bedrijven wordt omgegaan met de veiligheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bijvoorbeeld hoe gasten toch veilig gebruik kunnen maken van het sanitair. In veel andere sectoren is sanitair immers gewoon open voor gasten en klanten,”aldus Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON.

HISWA-RECRON werkte de afgelopen weken hard aan de openingsprotocollen. In nauwe samenhang met leden en in afstemming met de Veiligheidsregio’s zijn ze voor zeven bedrijfsgroepen gemaakt:

1. Bungalowparken

2. Kampeerbedrijven

3. Jachthavens en watersportbedrijven

4. Groepsaccommodaties

5. Dagrecreatiebedrijven

6. Zeil- en surfscholen

7. Buitensportbedrijven

“Onze leden leiden vrijwel zeker een nog groter omzetverlies dan was voorspeld. Voor 440 duizend slaapplaatsen bij campings, groepsaccommodaties, buitensportbedrijven en zeilscholen en jachthavens die afhankelijk zijn van sanitaire voorzieningen is dit een nekslag. Naast de Pasen en de meivakantie wordt nu ook Hemelvaart en Pinksteren door de neus van onze ondernemers geboord. We hadden nog hoop om het seizoen deels goed te kunnen maken, maar dat lijkt nu ver weg”, besluit Dijks.

HISWA-RECRON onderneemt onmiddellijk actie richting het kabinet en de veiligheidsregio’s om ervoor te zorgen dat de maategel van ‘1 juli open’ wordt teruggedraaid en er maatwerk wordt geleverd voor de watersport- en recreatiesector.

Bron: www.hiswarecron.nl

foto: Fotograaf-Melanie van Zweeden