Klimrijk Brabant verwelkomt weer alle klimmers

Klimrijk Brabant opent volgende week weer de deuren voor klimmers van alle leeftijden. Het park in Veldhoven heeft de buitensportactiviteit volledig ingericht volgens de richtlijnen van de 1,5 meter maatschappij en heeft groen licht gekregen om de boomparcoursen weer te openen. Klimrijk, dat avontuurlijke routes aanbiedt op twee tot tien meter hoogte, kan klimmers ontvangen die zich vooraf online hebben aangemeld. Hierdoor kan de maximale capaciteit gewaarborgd worden. Daarnaast worden alle RIVM-richtlijnen gevolgd.

Toezichthouder

Instructies worden vooraf gegeven in een ruimte waar voldoende afstand gewaarborgd kan worden, klimmers doen zelf hun veiligheidsmateriaal om, maar de instructeur controleert vanachter een scherm of alles goed zit. Er is maximaal 1 persoon per hindernis en maximaal 1 op het platform toegestaan. Een toezichthouder ziet erop toe dat de afstandsregels worden gewaarborgd. Het park met zeven parcoursen van 110 tot 200 meter lengte is vooralsnog geopend voor individuele klimmers. Vanaf 1 juni zijn ook het terras, de horeca en de sanitairvoorzieningen weer geopend.

Jongeren

Deze week opende Klimrijk Brabant al de deuren voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. “Het is zo fijn om weer mensen te mogen ontvangen”, zegt Huub Wijnen, general manager van Klimrijk. “Het is de afgelopen dagen super goed verlopen. We hebben er ook alle vertrouwen in dat we klimmers een leuke, ontspannen en veilige buitenactiviteit kunnen bieden.” Klimrijk Brabant is deze hele week geopend voor klimmers tot en met zeventien jaar. Vanaf 11 mei is het park geopend voor klimmers van alle leeftijden op woensdagmiddag en op zaterdag en zondag de gehele dag. Bezoekers kunnen zich online aanmelden via de website. Momenteel kan er alleen geklommen worden. De overige activiteiten zullen op een later moment hervat worden. Klik hier voor informatie.